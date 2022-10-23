İngiltere kralı III. Charles’a ilk isyan! 14 milletvekili bağlılık yeminini reddetti

1980 ve 1995'te Kanada'nın geri kalanından ayrılmak için iki kez başarısız referandum düzenleyen ve çoğunlukla Fransızca konuşan Quebec'te Krala isyan bayrağı açıldı.

Quebec eyaletinde 3 Ekim'de seçilen 11 Quebec Solidarity partisi üyesi, geçen hafta kendilerinin de yemin etmeyi reddedeceklerini söyleyen Parti Quebecois'in üç üyesine katıldı. 14 milletvekili, Kanada Anayasası'na göre belirlenen yemin metnindeki Kral 3. Charles'a bağlılık ifadelerini çıkarıp, sadece Quebec halkına bağlılık yemini etti.

Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon, yeminin anlamlı ve samimi olması gerektiğine inandığını belirterek, Quebeclilerin bir monarşiye yemin etmeye asla rıza göstermediğini kaydetti.