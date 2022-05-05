Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yeniden inşası için destek bekliyor: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç duyuyıruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaştan sonra ülkenin yeniden inşası için tarihi Marshall Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyaç duyduklarını söyledi. "Savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası için şimdiden iddialı bir plan hazırlıyoruz" diyen Zelenskiy, "Böyle bir himaye projesi, özgür ve demokratik dünya devletleri arasında tarihi bir etkileşim ve ortaklık örneği oluşturabilir." dedi.
05.05.2022 18:08 - Son Güncelleme: 05.05.2022 18:09
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya'da düzenlenen "Ukrayna için Uluslararası Bağış Konferansı"na video konferansla katılarak konuşma yaptı.
Savaş devam ederken Ukraynalılara ihtiyaç duydukları her şeyin sağlanması için yeterli mali kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, bu kaynağı hem savunma hem de sosyal alanlarda kullanacaklarını kaydetti.
Ukrayna'ya yapılacak yatırımın Avrupa'nın istikrarına yapılan bir yatırım olacağını vurgulayan Zelenskiy, "Saldırgan, Avrupa'nın ve tüm özgür halkların gücünü kırmayacağını, savaşta yıkılan her şeyin en yüksek düzeyde restore edilmesini görsün.