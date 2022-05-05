Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın yeniden inşası için destek bekliyor: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç duyuyıruz

Ukrayna'ya yapılacak yatırımın Avrupa'nın istikrarına yapılan bir yatırım olacağını vurgulayan Zelenskiy, "Saldırgan, Avrupa'nın ve tüm özgür halkların gücünü kırmayacağını, savaşta yıkılan her şeyin en yüksek düzeyde restore edilmesini görsün.