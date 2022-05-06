Türk droneları için dünya sıraya girdi! İki ülke daha SİHA'lara talip
Türkiye'nin yerli ve milli gururu SİHA'lar adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek Libya'da gerek Suriye'de gerekse Doğu Akdeniz'de başarılı işlere imza atan SİHA'ları ordularına katmak için ülkeler resmen sıraya girdi. Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği Bayraktar TB2'ye iki yeni talip daha çıktı. Milli SİHA'nın Orta Doğu, Afrika, Kafkasya ve Avrupa'nın ardından Latin Amerika'da da boy gösterebilir.
Libya'da, Karabağ'da, Ukrayna'da ve TSK'nın Suriye ve Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonlarda denge değiştirici unsur olarak sahneye çıkan Bayraktar TB2 SİHA, Latin Amerika ülkelerinden Uruguay ve Ekvador'un da takibine girdi.
ÇAVUŞOĞLU: SİHA'LARIMIZA İLGİ GÖSTERİYORLAR
6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu geçtiğimiz günlerde tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin Türk İHA ve SİHA'ları ile yakından ilgilendiğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Savunma sanayimizle ilgililer. SİHA'lar yakından takip ediliyor, bir oyun değiştirici olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.
TB2 İHRAÇ BAŞARISI GÖSTERİYOR
Baykar tarafından geliştirilen milli SİHA Bayraktar TB2, Libya, Katar, Etiyopya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılıyor.
Yerli sisteme; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Slovakya, Letonya, Fas, Malezya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Pakistan ve Irak da yoğun bir ilgi gösterirken, Bayraktar TB2 SİHA bu yıl içinde Polonya'ya ihraç edilecek.