SON DAKİKA: Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı

Bill Gates dünyanın en zengin insanıydı. Şimdi listenin en tepesinde Elon Musk var. Ancak bu iki ultra zengin iş insanı pek iyi anlaşamıyor.

Gates, röportajda kısa bir süre önce Twitter'ı satın alacağı açıklanan Elon Musk'ın kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili soruları da yanıtladı.