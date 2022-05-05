SON DAKİKA: Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı
Son dakika haberleri... Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanma kararı alması dünya gündemine bomba gibi oturmuştu. Gates-Melinda boşanması ile ilgili birçok iddia atılırken en çarpıcı olanı ise pedofili Jeffrey Epstein'in evinde kaldığı söylentisiydi. Aylar sonra Bill Gates'ten konuyla ilgili şoke eden bir itiraf geldi. Gates "Jeffrey Epstein'le herhangi bir şekilde buluşarak hata yaptım. Belki de Melinda'nın bu konudaki içgüdüleri daha keskindi" dedi. İşte detaylar...
BBC's Today programı için Mishal Husain'e geniş kapsamlı bir röportaj veren Bill Gates, kendisi hakkında yayılan komplo teorileri için "delilik" dedi; toplum içindeyken kendisine bağırarak tepki gösterilmesinin ise "korkunç" olduğunu söyledi.
Bill Gates dünyanın en zengin insanıydı. Şimdi listenin en tepesinde Elon Musk var. Ancak bu iki ultra zengin iş insanı pek iyi anlaşamıyor.
Gates, röportajda kısa bir süre önce Twitter'ı satın alacağı açıklanan Elon Musk'ın kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili soruları da yanıtladı.
Geçen hafta Elon Musk, Gates'i Tesla hisseleriyle "kısa devre" yapmakla, yani bir şirketin değerinin düşeceği hesabı yaparak para kazanmaya çalışmakla suçladı.
Musk, Twitter üzerinden de Gates'in bir fotoğrafının yer aldığı, "Eğer ereksiyonunuzdan hızlıca kurtulmak istiyorsanız" mesajını içeren bir paylaşım yaptı.
Tesla hisseleri üzerinde bahis oynayıp oynamadığı özellikle sorulduğunda, Gates'in yanıtı, "Bunun iklim değişikliğiyle hiç ilgisi yok." oldu.
Gates, Tesla'ya kısa devre yapmanın, çevresel anlamda olumsuz etkileri olacağına yönelik iddiaları ise reddediyor.
"Elektrikli araçların popülaritesi, bu tip araçların satışını artıracak. Yani elektrikli araçların benimsenmesiyle şirketlerin daimi olarak değer kazanması arasında bir fark var."
Musk geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın almak için teklifte bulunmuş; şirketin yönetim kurulu da teklifi kabul etmişti.