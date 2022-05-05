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Haberler Dünya SON DAKİKA: Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı

SON DAKİKA: Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Görüşmem bir hataydı

Son dakika haberleri... Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanma kararı alması dünya gündemine bomba gibi oturmuştu. Gates-Melinda boşanması ile ilgili birçok iddia atılırken en çarpıcı olanı ise pedofili Jeffrey Epstein'in evinde kaldığı söylentisiydi. Aylar sonra Bill Gates'ten konuyla ilgili şoke eden bir itiraf geldi. Gates "Jeffrey Epstein'le herhangi bir şekilde buluşarak hata yaptım. Belki de Melinda'nın bu konudaki içgüdüleri daha keskindi" dedi. İşte detaylar...

05.05.2022 13:59 - Son Güncelleme: 05.05.2022 14:04
SON DAKİKA: Bill Gates’ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Epstein ile görüşmem bir hataydı

BBC's Today programı için Mishal Husain'e geniş kapsamlı bir röportaj veren Bill Gates, kendisi hakkında yayılan komplo teorileri için "delilik" dedi; toplum içindeyken kendisine bağırarak tepki gösterilmesinin ise "korkunç" olduğunu söyledi.

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SON DAKİKA: Bill Gates’ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Epstein ile görüşmem bir hataydı

Bill Gates dünyanın en zengin insanıydı. Şimdi listenin en tepesinde Elon Musk var. Ancak bu iki ultra zengin iş insanı pek iyi anlaşamıyor.

Gates, röportajda kısa bir süre önce Twitter'ı satın alacağı açıklanan Elon Musk'ın kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili soruları da yanıtladı.

SON DAKİKA: Bill Gates’ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Epstein ile görüşmem bir hataydı

Geçen hafta Elon Musk, Gates'i Tesla hisseleriyle "kısa devre" yapmakla, yani bir şirketin değerinin düşeceği hesabı yaparak para kazanmaya çalışmakla suçladı.

Musk, Twitter üzerinden de Gates'in bir fotoğrafının yer aldığı, "Eğer ereksiyonunuzdan hızlıca kurtulmak istiyorsanız" mesajını içeren bir paylaşım yaptı.

SON DAKİKA: Bill Gates’ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Epstein ile görüşmem bir hataydı

Gates ise bunlara "Bana karşı nazik olması gerekmiyor" yanıtını veriyor.

Musk, Gates'in elektrikli araç üreten Tesla'ya "kısa devre" yapmasının çevreci girişimlerini hiçe saydığını savunuyor.

SON DAKİKA: Bill Gates’ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Epstein ile görüşmem bir hataydı

Tesla hisseleri üzerinde bahis oynayıp oynamadığı özellikle sorulduğunda, Gates'in yanıtı, "Bunun iklim değişikliğiyle hiç ilgisi yok." oldu.

Gates, Tesla'ya kısa devre yapmanın, çevresel anlamda olumsuz etkileri olacağına yönelik iddiaları ise reddediyor.

"Elektrikli araçların popülaritesi, bu tip araçların satışını artıracak. Yani elektrikli araçların benimsenmesiyle şirketlerin daimi olarak değer kazanması arasında bir fark var."

Musk geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın almak için teklifte bulunmuş; şirketin yönetim kurulu da teklifi kabul etmişti.

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