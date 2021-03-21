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Yer yerinden oynayacak! Vladimir Putin'in suikast listesi ifşa oldu! Rus casus her şeyi itiraf etti!

İngiliz basınına konuşan bir Rus casus, geçtiğimiz günlerde Rus Muhalif Navalny ile başı belaya giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ölüm listesinin olduğunu iddia etti. İsminin açıklanmamasını isteyen Rus casus, listedeki isimleri tek tek vererek suikastlerin daha önce nasıl düzenlendiğini ve Moskova'nın tüyler ürpertici yeni planlarını anlattı.

21.03.2021 20:46 - Son Güncelleme: 21.03.2021 20:46
Vladimir Putin'in suikast listesi ifşa oldu! Rus casus her şeyi itiraf etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimi hakkında, isimsiz bir Rus casususun anlattıklarıyla yer yerinden oynadı.

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Vladimir Putin'in suikast listesi ifşa oldu! Rus casus her şeyi itiraf etti!

Bir Rus casusu, Vladimir Putin'in "öldürme" listesindeki kişilerle, ölümcül bir suikast girişiminden önce evlerini terk etme şansı tanımak için temas kurduğunu iddia etti.

Vladimir Putin'in suikast listesi ifşa oldu! Rus casus her şeyi itiraf etti!

Rus lider Putin, İngiltere'de yaşayan altı hedefi içeren tüyler ürpertici yeni bir "ölüm listesi" oluşturdu.Bir Rus istihbarat yetkilisine göre, Başkan Putin, düşmanlarına saklanacak bir yerleri olmadığını ve "kolunun her yere uzandığını" söyedi.

Vladimir Putin'in suikast listesi ifşa oldu! Rus casus her şeyi itiraf etti!

Aynı kaynak, sinir gazı Salisbury Novichok kurbanı Sergey Skripal'ın 2018'de önce suikast için ayrıldığı konusunda uyardı. İngiliz DailyMirror gazetesi, Putin'in rakiplerini ortadan kaldırmaya giriştiği sırada ölümcül bir salgın sonrası kampanyanın eşiğinde olduğumuzu yazdı.

Vladimir Putin'in suikast listesi ifşa oldu! Rus casus her şeyi itiraf etti!

Casus, hedeflerinden birine yazdığı bir mektupta şunları söyledi: "Seni tamamen susturmak için dışarıdalar. Geçici de olsa, ikamet ettiğin yeri hızlı bir şekilde değiştirmek için önlemini al."