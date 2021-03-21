Yer yerinden oynayacak! Vladimir Putin'in suikast listesi ifşa oldu! Rus casus her şeyi itiraf etti!
İngiliz basınına konuşan bir Rus casus, geçtiğimiz günlerde Rus Muhalif Navalny ile başı belaya giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ölüm listesinin olduğunu iddia etti. İsminin açıklanmamasını isteyen Rus casus, listedeki isimleri tek tek vererek suikastlerin daha önce nasıl düzenlendiğini ve Moskova'nın tüyler ürpertici yeni planlarını anlattı.
21.03.2021 20:46
- Son Güncelleme: 21.03.2021 20:46