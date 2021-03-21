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Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! Yunan medyasından Türkiye karşıtı hadsiz manşet: 'ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor'

Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli olarak artıran Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD'ye ait uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirlerken Yunan medyası haddini aşan başlıklar attı. Yerel medyadaki haberlerde ayrıca 'Atina Washington'ın bir sonraki hamlesini bekliyor: Amerikalılar Türk rüyasının üstüne F-35'le mezar taşı koyuyor' başlıkları atıldı.

21.03.2021 12:27 - Son Güncelleme: 21.03.2021 12:27
Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! Yunan medyasından Türkiye karşıtı hadsiz manşet: 'ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor'

Doğu Akdeniz krizinde açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD'ye ait uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirlerken, Yunan medyası çizgiyi aşan başlıklar ve yorumlara yer verdi.

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Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! Yunan medyasından Türkiye karşıtı hadsiz manşet: 'ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor'

Beraberinde 22 savaş gemisi ve yaklaşık 5 bin 600 askerle Doğu Akdeniz'e gelen nükleer uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın Suda Üssü'nde çekilmiş fotoğraflarını, hem ABD hem de Yunanistan resmi hesapları paylaştı.

Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! Yunan medyasından Türkiye karşıtı hadsiz manşet: 'ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor'

USS Eisenhower'ın Suda'ya doğru ilerleyişini Yunan televizyonları canlı yayınla verdi, yerel medya Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Salı günü uçak gemisini ziyaret etmesinin beklendiğini bildiriyor.

Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! Yunan medyasından Türkiye karşıtı hadsiz manşet: 'ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor'

Ziyareti sevinç çığlıklarıyla karşılayan Yunan medyası, Akdeniz'de yalnızca Suda Üssü'ndeki K-14 limanının bir uçak gemisinin demirlemesi için uygun olduğunu aktarıyor. Haberlerde ayrıca ABD ve Yunan tanklarının birlikte tatbikat yaptığı fotoğraflar da yer aldı.

Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! Yunan medyasından Türkiye karşıtı hadsiz manşet: 'ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor'

Yunanistan hayranı ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Twitter hesabından uçak gemisinin Girit'e demirlemesinden gurur duyduğunu ve limanın ABD'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına benzersiz bir destek sağladığını yazdı.