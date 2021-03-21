Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! Yunan medyasından Türkiye karşıtı hadsiz manşet: 'ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor'

Ziyareti sevinç çığlıklarıyla karşılayan Yunan medyası, Akdeniz'de yalnızca Suda Üssü'ndeki K-14 limanının bir uçak gemisinin demirlemesi için uygun olduğunu aktarıyor. Haberlerde ayrıca ABD ve Yunan tanklarının birlikte tatbikat yaptığı fotoğraflar da yer aldı.