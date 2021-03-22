Birçok Avrupa ülkesinde uygulanmasına ara verilen Oxford-AstraZeneca'nın etkinlik oranı belli oldu!
Birçok Avrupa ülkesinde uygulanmasına ara verilen Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısından son dakika haberi geldi. ABD, Peru ve Şili'de yürütülen klinik deneyler aşının etkinlik ve güvenlik oranlarını ortaya çıkardı. Bu oranlar Avrupa İlaç ajansı ve DSÖ'nün aşının güvenli olduğu açıklamalarıyla da tutarlı görünüyor. Oxford Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu sonuçlar harika. Aşının etkinliğinin Oxford öncülüğünde gerçekleştirilen deneylerde alınan sonuçlarla tutarlı çıkması güvenirliğini de kanıtlamış oldu.' ifadesini kullandı.
22.03.2021 12:07
- Son Güncelleme: 22.03.2021 12:20
Reuters'da yer alan son dakika haberine göre ABD, Şili ve Peru'da sürdürülen ve 32 binden fazla gönüllünün katıldığı faz üç çalışmalarının tamamlanmasından sonra AstraZeneca Kovid-19 aşısının etkinlik ve güvenlik oranları açıklandı.
Bu sonuçlara göre Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca birlikteliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısının etkin ve güvenli olduğu açıklandı.
Oxford Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu sonuçlar harika. Aşının etkinliğinin Oxford öncülüğünde gerçekleştirilen deneylerde alınan sonuçlarla tutarlı çıkması güvenirliğini de kanıtlamış oldu.' ifadesini kullandı.
Hürriyet'in aktardığı habere göre ABD, Şili ve Peru'daki üçüncü faz çalışmalarından alınan sonuçlara göre Oxford-AstraZeneca aşısının semptomatik Kovid-19'u önlemede etkinliği %79 olurken ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm risklerinde ise %100 etkin olduğu açıklandı.
Bu sonuçların alındığı çalışmanın 32 bin 449 katılımcıyla yapılan deneylerle alındığı açıklandı.