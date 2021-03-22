Birçok Avrupa ülkesinde uygulanmasına ara verilen Oxford-AstraZeneca'nın etkinlik oranı belli oldu!

Birçok Avrupa ülkesinde uygulanmasına ara verilen Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısından son dakika haberi geldi. ABD, Peru ve Şili'de yürütülen klinik deneyler aşının etkinlik ve güvenlik oranlarını ortaya çıkardı. Bu oranlar Avrupa İlaç ajansı ve DSÖ'nün aşının güvenli olduğu açıklamalarıyla da tutarlı görünüyor. Oxford Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu sonuçlar harika. Aşının etkinliğinin Oxford öncülüğünde gerçekleştirilen deneylerde alınan sonuçlarla tutarlı çıkması güvenirliğini de kanıtlamış oldu.' ifadesini kullandı.

22.03.2021 12:07 - Son Güncelleme: 22.03.2021 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





