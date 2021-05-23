Vav TV İzle

Vladimir Putin’in gizli sevgilisi ilk kez konuştu! Her şey 2008 yılında başladı! İkiz bebek doğurduktan sonra…

Vladimir Putin, dünyada özel hayatı en çok merak edilen liderlerin başında yer alıyor. Putin'in gizli sevgilisi olduğu ileri sürülen göz kamaştırıcı Alina Kabaeva ilk kez konuştu. 2 buçuk yılı aşkın bir süredir sırra kadem basan Alina Kabaeva'nın, 2019 yılında ikiz bebekler dünyaya getirdiği haberleri manşetleri süslemişti. İşte detaylar…

23.05.2021 16:10 - Son Güncelleme: 23.05.2021 16:10
Vladimir Putin’in gizli sevgilisi ilk kez konuştu! Her şey 2008 yılında başladı! İkiz bebek doğurduktan sonra…

Dünya Alina Kabaeva'yı konuşuyor... Vladimir Putin'in gizli sevgilisi olduğu ileri sürülen göz kamaştırıcı Alina Kabaeva, son olarak iki buçuk yıldan uzun bir süre önce halk arasında görülmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vladimir Putin’in gizli sevgilisi ilk kez konuştu! Her şey 2008 yılında başladı! İkiz bebek doğurduktan sonra…

İKİZ DOĞURDUKTAN SONRA GÖREN OLMADI
Alina, neredeyse üç yıl sonra ortaya çıkarak bir açıklama yaptı. Geçmişte olimpiyat altın madalyası kazanan 38 yaşındaki ünlü ritmik jimnastikçi 2019'da Moskova'da bir hastanede ikiz erkek çocuk doğurduğu söylentilerinden bu yana görülmedi.

Vladimir Putin’in gizli sevgilisi ilk kez konuştu! Her şey 2008 yılında başladı! İkiz bebek doğurduktan sonra…

Alina Kabaeva, Rusya'nın kadın jimnastik takımına seslendi ve Olimpiyatlar'da 'ülkeleri için kazanmaya hazır olmalarını' söyledi. Alina, açıklamayı Rusya Jimnastik Federasyonu aracılığıyla yaptı.

Vladimir Putin’in gizli sevgilisi ilk kez konuştu! Her şey 2008 yılında başladı! İkiz bebek doğurduktan sonra…

HER ŞEY 2008'DE BAŞLADI
Alina ile Putin'in ilişkisi olduğuna dair söylentiler ilk olarak 2008 yılında başlamıştı. Kabaeva, o zamanlar Kremlin yanlısı bir milletvekiliydi. Söylentiler kısa sürede yayıldı.

Vladimir Putin’in gizli sevgilisi ilk kez konuştu! Her şey 2008 yılında başladı! İkiz bebek doğurduktan sonra…

Ülkedeki birçok kişi onu Putin'in eski eşi, First Lady Lyudmila ile olan evliliğinin dağılmasının nedeni olarak gördü.