Vladimir Putin’in gizli sevgilisi ilk kez konuştu! Her şey 2008 yılında başladı! İkiz bebek doğurduktan sonra…
Vladimir Putin, dünyada özel hayatı en çok merak edilen liderlerin başında yer alıyor. Putin'in gizli sevgilisi olduğu ileri sürülen göz kamaştırıcı Alina Kabaeva ilk kez konuştu. 2 buçuk yılı aşkın bir süredir sırra kadem basan Alina Kabaeva'nın, 2019 yılında ikiz bebekler dünyaya getirdiği haberleri manşetleri süslemişti. İşte detaylar…
23.05.2021 16:10
- Son Güncelleme: 23.05.2021 16:10