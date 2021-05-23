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Tarihte ilk kez olacak! SİHA'lar için kritik gün yarın: Satın alan ilk NATO üyesi olacak!

Dünya gündeminden düşmeyen SİHA'lar için yarın kritik bir gün olacak. Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacak. Buna göre Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 23-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Ziyaret kapsamında 24 Mayıs Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İşte detaylar...

23.05.2021 15:21 - Son Güncelleme: 23.05.2021 15:21
Son dakika: Kritik gün yarın: Satın alan ilk NATO üyesi oluyor!

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dün Türkiye'den 24 adet SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın alacaklarını duyurdu. Böylece Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak.

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Son dakika: Kritik gün yarın: Satın alan ilk NATO üyesi oluyor!

Öte yandan İletişim Başkanlığı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 23-25 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında 24 Mayıs Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da gündemdedir" denildi.

Son dakika: Kritik gün yarın: Satın alan ilk NATO üyesi oluyor!

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın açıklamasına göre Baykar savunma şirketinin ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA'lar önümüzdeki yıl teslim edilecek.

Son dakika: Kritik gün yarın: Satın alan ilk NATO üyesi oluyor!

Bayraktar TB2 SİHA'ları, Polonya'da tanksavar füzesi fırlatıcılarına eşlik edecek. Polonya aynı zamanda lojistik ve eğitim paketi de satın alacak.

Son dakika: Kritik gün yarın: Satın alan ilk NATO üyesi oluyor!

Blaszczak, devlet radyosuna yaptığı açıklamada TB2 SİHA'larının etkinliklerini savaşlarda kanıtladığını söyleyerek anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağını aktardı.