Tarihte ilk kez olacak! SİHA'lar için kritik gün yarın: Satın alan ilk NATO üyesi olacak!
Dünya gündeminden düşmeyen SİHA'lar için yarın kritik bir gün olacak. Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacak. Buna göre Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 23-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Ziyaret kapsamında 24 Mayıs Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İşte detaylar...
23.05.2021 15:21
- Son Güncelleme: 23.05.2021 15:21
Öte yandan İletişim Başkanlığı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 23-25 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında 24 Mayıs Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da gündemdedir" denildi.