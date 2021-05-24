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SON DAKİKA: Hindistan'da şimdi de 'siyah mantar' (kara mantar) salgını! Doktorlar çözüm olarak binlerce doktorun gözünü oydu

Son dakika haberleri... Koronavirüste salgını kontrol edemeyen Hindistan'da binlerce ceset yakıldı, toprağa gömülen binlerce ceset ise Ganj Nehri'nin toprağı aşındırması nedeniyle toprak üstüne çıktı. Ülkede oksijen krizi de baş gösterirken son olarak "siyah mantar" (kara mantar) olarak bilinen salgın patladı. Gözden beyne sıçrama ihtimali olan hastalığa karşı binlerce hastanın ise gözleri oyuldu. Vaka sayısının 10 bine yaklaşması sonrası hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor.

24.05.2021 11:25 - Son Güncelleme: 24.05.2021 11:47
SON DAKİKA: Hindistan'da şimdi 'siyah mantar' kara mantar salgını! Doktorlar çözüm olarak binlerce doktorun gözünü oydu

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken Hindistan'dan korkutan yeni bir haber geldi.

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SON DAKİKA: Hindistan'da şimdi 'siyah mantar' kara mantar salgını! Doktorlar çözüm olarak binlerce doktorun gözünü oydu

Her gün rekor vaka ve ölüm sayısı açıklayan ve bu yüzden pandeminin yeni merkezi ilan edilen Hindistan'da şimdi de 'siyah mantar' alarmı verildi.

SON DAKİKA: Hindistan'da şimdi 'siyah mantar' kara mantar salgını! Doktorlar çözüm olarak binlerce doktorun gözünü oydu

İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu salgın, bazı hastaneleri alt etti ve paniğe neden oldu, hastaların yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden biri veya her ikisi kaybetti.

SON DAKİKA: Hindistan'da şimdi 'siyah mantar' kara mantar salgını! Doktorlar çözüm olarak binlerce doktorun gözünü oydu

Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmaya başladı.

SON DAKİKA: Hindistan'da şimdi 'siyah mantar' kara mantar salgını! Doktorlar çözüm olarak binlerce doktorun gözünü oydu

Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.