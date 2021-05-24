SON DAKİKA: Hindistan'da şimdi de 'siyah mantar' (kara mantar) salgını! Doktorlar çözüm olarak binlerce doktorun gözünü oydu
Son dakika haberleri... Koronavirüste salgını kontrol edemeyen Hindistan'da binlerce ceset yakıldı, toprağa gömülen binlerce ceset ise Ganj Nehri'nin toprağı aşındırması nedeniyle toprak üstüne çıktı. Ülkede oksijen krizi de baş gösterirken son olarak "siyah mantar" (kara mantar) olarak bilinen salgın patladı. Gözden beyne sıçrama ihtimali olan hastalığa karşı binlerce hastanın ise gözleri oyuldu. Vaka sayısının 10 bine yaklaşması sonrası hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor.
24.05.2021 11:25
- Son Güncelleme: 24.05.2021 11:47