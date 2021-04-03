Vladimir Putin Rusya'nın en seksi erkeği seçildi! Açık ara farkla kazandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi programlarında her lider gibi takım elbiseden vazgeçmezken günlük yaşamdaki tarzıyla ise tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Objektiflere yarı çıplak poz vermekten bile çekinmeyen Rus lider kah buz gibi suya giriyor kah at biniyor kah ormanda kamp yapıyor. Rusya'da yapılan bir ankette ise Vladimir Putin Rusya'nın en seksi erkeği seçildi.
03.04.2021 16:41
- Son Güncelleme: 03.04.2021 16:41