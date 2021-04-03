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Vladimir Putin Rusya'nın en seksi erkeği seçildi! Açık ara farkla kazandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi programlarında her lider gibi takım elbiseden vazgeçmezken günlük yaşamdaki tarzıyla ise tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Objektiflere yarı çıplak poz vermekten bile çekinmeyen Rus lider kah buz gibi suya giriyor kah at biniyor kah ormanda kamp yapıyor. Rusya'da yapılan bir ankette ise Vladimir Putin Rusya'nın en seksi erkeği seçildi.

03.04.2021 16:41 - Son Güncelleme: 03.04.2021 16:41
Vladimir Putin Rusya'nın en seksi erkeği seçildi! Açık ara farkla kazandı

Bir internet sitesi tarafından 22 Mart -1 Nisan arasında 300'den fazla bölgeden bin kadın ve bin erkeğin katılımıyla Rusya'nın en seksi erkeği anketi düzenlendi.

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Vladimir Putin Rusya'nın en seksi erkeği seçildi! Açık ara farkla kazandı

Erkek katılımcıların yüzde 18'i, kadınların yüzde 17'si 68 yaşındaki Vladamir Putin'e oy verdi.

Vladimir Putin Rusya'nın en seksi erkeği seçildi! Açık ara farkla kazandı
Geçen yıl da benzer sonuçlara ulaştıklarını kaydeden internet sitesi, "Ruslar hâlâ Vladimir Putin'in ülkenin en çekici ünlü erkeği olduğunu düşünüyor. Hiçbir aktör, atlet ya da siyasetçi onunla yarışamaz" ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin Rusya'nın en seksi erkeği seçildi! Açık ara farkla kazandı

Atletik vücuduyla sık sık kameraların önüne geçen Rus lider, ankette çift haneli rakamlara ulaşan tek erkek olurken, en yakın rakipleri arasında Dimitri Nagiyev, Danila Kozlovski ve Konstantin Kabenski gibi ünlü oyuncular yer aldı. Bu isimlerin oy oranlarıysa yüzde 2-3'te kaldı.

Vladimir Putin Rusya'nın en seksi erkeği seçildi! Açık ara farkla kazandı

Erkek katılımcıların yüzde 19'u da Rusya'nın en seksi erkeğinin kendileri olduğunu söyledi.