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Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya resmen ilan etti! Ukrayna'ya açık tehdit

Karadeniz'de Ukrayna-Rusya gerilimi giderek artıyor. Ukrayna Rusya'nın kendi sınırlarına asker yığdığını iddia ederken Rusya ise Ukrayna'yı provokasyonla suçladı. Son dakika haberine göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, "NATO birliklerinin Ukrayna'ya yerleştirilmesi Rusya sınırı yakınlarında gerilimi artırır. Böyle bir hareket Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ek tedbirler almasına yol açar." denildi.

02.04.2021 13:44 - Son Güncelleme: 02.04.2021 13:44
Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya resmen ilan etti! Ukrayna'ya açık tehdit

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlıları ile Ukrayna birlikleri arasında gerilimin artması gözleri yeniden bu bölgeye çevirdi.

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Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya resmen ilan etti! Ukrayna'ya açık tehdit

Ukrayna-Rusya krizi bir kez daha dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlıları ve Ukrayna birlikleri arasındaki ateşkes ihlallerinin artması, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya resmen ilan etti! Ukrayna'ya açık tehdit

Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbass bölgesinde (Donetsk ve Lugansk) tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor.

Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya resmen ilan etti! Ukrayna'ya açık tehdit

Donetsk'e bağlı Şumi kasabasında 26 Mart'ta keskin nişancıların açtığı ateş sonucu dört Ukrayna askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı. Bunun üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Donbas'ta gerilimin tırmanması nedeniyle uluslararası topluma Rusya'yı "şiddetle kınama" çağrısı yaptı.

Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya resmen ilan etti! Ukrayna'ya açık tehdit

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya'nın tatbikat adı altında Ukrayna sınırındaki Bryansk ve Voronej'e, ayrıca Kırım'a askeri sevkiyat yaptığını açıkladı.