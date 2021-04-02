Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya resmen ilan etti! Ukrayna'ya açık tehdit
Karadeniz'de Ukrayna-Rusya gerilimi giderek artıyor. Ukrayna Rusya'nın kendi sınırlarına asker yığdığını iddia ederken Rusya ise Ukrayna'yı provokasyonla suçladı. Son dakika haberine göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, "NATO birliklerinin Ukrayna'ya yerleştirilmesi Rusya sınırı yakınlarında gerilimi artırır. Böyle bir hareket Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ek tedbirler almasına yol açar." denildi.
02.04.2021 13:44
- Son Güncelleme: 02.04.2021 13:44
Donetsk'e bağlı Şumi kasabasında 26 Mart'ta keskin nişancıların açtığı ateş sonucu dört Ukrayna askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı. Bunun üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Donbas'ta gerilimin tırmanması nedeniyle uluslararası topluma Rusya'yı "şiddetle kınama" çağrısı yaptı.