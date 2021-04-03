Rus askeri helikopterleri Ukrayna sınırında mı? Son dakika görüntüleri ortalığı karıştırdı
Son dakika haberi... Rus Hava Kuvvetleri'ne ait askeri savaş helikopterlerinin Ukrayna sınırında görüntülendiği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmış, bu hareket Ukrayna tarafından "tehdit" olarak algılanmıştı. İşte bölgeden gelen son dakika gelişmeleri...
03.04.2021 16:44
- Son Güncelleme: 03.04.2021 17:06
Hızla yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Andriy Demchenko, "Tam olarak Ukrayna sınırında olmadı ama sınırın ötesinde bir bölgede olmuş olabilir. Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Rusya Federasyonu'nun Rostov bölgesinde kaydedilmiş görüntüler" ifadelerini kullandı.