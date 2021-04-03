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Rus askeri helikopterleri Ukrayna sınırında mı? Son dakika görüntüleri ortalığı karıştırdı

Son dakika haberi... Rus Hava Kuvvetleri'ne ait askeri savaş helikopterlerinin Ukrayna sınırında görüntülendiği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmış, bu hareket Ukrayna tarafından "tehdit" olarak algılanmıştı. İşte bölgeden gelen son dakika gelişmeleri...

03.04.2021 16:44 - Son Güncelleme: 03.04.2021 17:06
Rus askeri helikopterleri Ukrayna sınırında mı? Son dakika görüntüleri ortalığı karıştırdı

Rus Hava Kuvvetleri'ne ait askeri savaş helikopterlerinin Ukrayna sınırında görüntülendiği öne sürüldü.

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Rus askeri helikopterleri Ukrayna sınırında mı? Son dakika görüntüleri ortalığı karıştırdı

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatlarla Kiev-Moskova hattında tansiyon bir kez daha yükselirken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rus askeri helikopterleri Ukrayna sınırında mı? Son dakika görüntüleri ortalığı karıştırdı

Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın sınıra Kamov Ka-52 ve Mi-28 tipi askeri helikopter gönderdiği iddia edildi.

Rus askeri helikopterleri Ukrayna sınırında mı? Son dakika görüntüleri ortalığı karıştırdı

Hızla yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Andriy Demchenko, "Tam olarak Ukrayna sınırında olmadı ama sınırın ötesinde bir bölgede olmuş olabilir. Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Rusya Federasyonu'nun Rostov bölgesinde kaydedilmiş görüntüler" ifadelerini kullandı.

Rus askeri helikopterleri Ukrayna sınırında mı? Son dakika görüntüleri ortalığı karıştırdı

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ
2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna'ya önemli bir ivme kazandıracak bazı anlaşmaları imzalamak istememesi halkın tepkisini çekmişti.