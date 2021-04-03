Rus askeri helikopterleri Ukrayna sınırında mı? Son dakika görüntüleri ortalığı karıştırdı

Hızla yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Andriy Demchenko, "Tam olarak Ukrayna sınırında olmadı ama sınırın ötesinde bir bölgede olmuş olabilir. Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Rusya Federasyonu'nun Rostov bölgesinde kaydedilmiş görüntüler" ifadelerini kullandı.