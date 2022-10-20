Vladimir Putin kısmi seferberlik için orduya çağırılanların hazırlıklarını denetledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin hazırlık sürecini denetledi. İşte o denetlemeden kareler...
20.10.2022 21:29 - Son Güncelleme: 20.10.2022 21:39
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın Ryazan bölgesinde Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bir poligonu ziyaret etti.
Kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin poligondaki hazırlık sürecini denetleyen Putin'e, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu süreçle ilgili bilgi verdi.