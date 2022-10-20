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Vladimir Putin kısmi seferberlik için orduya çağırılanların hazırlıklarını denetledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin hazırlık sürecini denetledi. İşte o denetlemeden kareler...

AJANSLAR
20.10.2022 21:29 - Son Güncelleme: 20.10.2022 21:39
Vladimir Putin kısmi seferberlik için orduya çağırılanların hazırlıklarını denetledi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın Ryazan bölgesinde Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bir poligonu ziyaret etti.

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Vladimir Putin kısmi seferberlik için orduya çağırılanların hazırlıklarını denetledi

Kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin poligondaki hazırlık sürecini denetleyen Putin'e, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu süreçle ilgili bilgi verdi.

Vladimir Putin kısmi seferberlik için orduya çağırılanların hazırlıklarını denetledi

Ağır zırhlı araçların kullanımıyla çeşitli askeri manevraları izleyen Putin, poligondaki atış bölümlerini de ziyaret etti.

Vladimir Putin kısmi seferberlik için orduya çağırılanların hazırlıklarını denetledi

Kremlin tarafından paylaşılan görüntüde, Putin'in poligonda keskin nişancı tüfeği ile atış yaptığına dair kareler yer aldı.

Vladimir Putin kısmi seferberlik için orduya çağırılanların hazırlıklarını denetledi

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.

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