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Rusya'nın Türkiye modeli Yunan basınında gündem oldu: Avrupa'yı ikiye bölecek

Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa, enerji krizinin pençesindeyken Putin'den gelen Türkiye modeli gündeme bomba gibi düşmüştü. Rusya'dan gelen yeni iddia Yunanistan'ı korkuttu. Rus basını Türkiye modelinin hayata geçirilmesi durumunda AB enerji piyasasının kökten değişeceğini yazdı. Rusların bu manşeti Yunanistan'da günün konusu oldu.

20.10.2022 09:17 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:17
Rusya’nın Türkiye modeli Yunan basınında gündem oldu: Avrupa’yı ikiye bölecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa ise en sert kışa hazırlanıyor.

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Rusya’nın Türkiye modeli Yunan basınında gündem oldu: Avrupa’yı ikiye bölecek

Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Rus liderden dikkat çeken bir Türkiye önerisi gelmişti.

Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizen Putin, 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir Doğal Gaz merkezi kurulabilir' demişti.

Rusya’nın Türkiye modeli Yunan basınında gündem oldu: Avrupa’yı ikiye bölecek

Putin'in bu önerisinin yankıları sürerken Rus basınında dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Ülke basınında yer alan haberlerde söz konusu projenin hayata geçirilmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji piyasasının kökten değişeceği belirtildi.

Rusya’nın Türkiye modeli Yunan basınında gündem oldu: Avrupa’yı ikiye bölecek

'TÜRKİYE'YE CİDDİ BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK'

Haberde projenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin ciddi bir avantaj sağlayacağının da altı çizildi.

Rus basınında yer alan bu Haber Yunanistan'da günün konusu oldu. IN.gr haberinde 'Türkiye'nin Avrupa'nın enerji haritasını değiştirmesi bekleniyor' yorumuna yer verdi.

Rusya’nın Türkiye modeli Yunan basınında gündem oldu: Avrupa’yı ikiye bölecek

Söz konusu projenin Avrupa'daki dengeleri değiştirmeye aday olduğunun vurgulandığı haberde şu ifadeler yer aldı;

'Ekonomileri Rusya ile gaz işbirliğine dayanan başta Almanya olmak üzere tüm ülkeler kayıplar yaşayacak. Bunun yerine Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar, Rusya'dan gelen daha ucuz doğal gazla gerçek bir rekabet avantajı elde edecek.'

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