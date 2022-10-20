Rusya'nın Türkiye modeli Yunan basınında gündem oldu: Avrupa'yı ikiye bölecek
Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa, enerji krizinin pençesindeyken Putin'den gelen Türkiye modeli gündeme bomba gibi düşmüştü. Rusya'dan gelen yeni iddia Yunanistan'ı korkuttu. Rus basını Türkiye modelinin hayata geçirilmesi durumunda AB enerji piyasasının kökten değişeceğini yazdı. Rusların bu manşeti Yunanistan'da günün konusu oldu.
20.10.2022 09:17 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:17
'TÜRKİYE'YE CİDDİ BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK'
Haberde projenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin ciddi bir avantaj sağlayacağının da altı çizildi.
Rus basınında yer alan bu Haber Yunanistan'da günün konusu oldu. IN.gr haberinde 'Türkiye'nin Avrupa'nın enerji haritasını değiştirmesi bekleniyor' yorumuna yer verdi.
Söz konusu projenin Avrupa'daki dengeleri değiştirmeye aday olduğunun vurgulandığı haberde şu ifadeler yer aldı;
'Ekonomileri Rusya ile gaz işbirliğine dayanan başta Almanya olmak üzere tüm ülkeler kayıplar yaşayacak. Bunun yerine Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar, Rusya'dan gelen daha ucuz doğal gazla gerçek bir rekabet avantajı elde edecek.'