Rusya’nın Türkiye modeli Yunan basınında gündem oldu: Avrupa’yı ikiye bölecek

Söz konusu projenin Avrupa'daki dengeleri değiştirmeye aday olduğunun vurgulandığı haberde şu ifadeler yer aldı;

'Ekonomileri Rusya ile gaz işbirliğine dayanan başta Almanya olmak üzere tüm ülkeler kayıplar yaşayacak. Bunun yerine Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar, Rusya'dan gelen daha ucuz doğal gazla gerçek bir rekabet avantajı elde edecek.'