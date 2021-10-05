Uzayda çekilecek ilk film olacak Vyzov'un ekibi mekikle uzaya fırlatıldı
Uzayda çekilecek ilk film Vyzov (Sınanma) ekibine uçuş izni verilmişti. Son dakika haberine göre İlk etapta Anton Şkaplerov, oyuncu Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko bugün uzaya uçuş gerçekleştirdi. Vyzov'un ekibi mekikle uzaya fırlatıldı. Film ekibini, Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Soyuz MS-19 gemisinin Dünya'ya 17 Ekim'de dönmesinin planlandığını açıkladı.
05.10.2021 12:44
- Son Güncelleme: 05.10.2021 13:11
Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Perviy Kanal ve bir yapım şirketinin ortak projesi olan "Vyzov" (Sınanma) isimli filmin çekimleri için Yuriy Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim alan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Baykonur üssünde MS-19 uzay aracına bindirildi.
Uzayda çekilecek filmin yönetmen koltuğuna oturacak Klim Şipenko, oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov'un bulunduğu uzay aracı, TSİ 11.55'te uzaya fırlatıldı.
Sinematografi tarihinde "uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı drama filmi" özelliği taşıyacak filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) gerçekleştirilecek. Ekip, UUİ'de 12 gün kalacak.