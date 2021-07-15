Ve netleşti! Sadece tek bir şart var! 40 yaş altına büyük müjde geldi! Bu köylere taşınanlara 285.000 TL verilecek

"İki ile üç yıl için aylık bin euro (yaklaşık 10,1 bin lira) şeklinde ödenebilir. Alternatif olarak, ister bir pansiyon, restoran, bar, kırsal çiftlik veya mağaza olsun, yeni bir ticari faaliyetin başlatılmasını desteklemek için tek seferlik bir finansman sağlanabilir. Teknik ayrıntıları, fonların tam miktarını ve süresini ve ayrıca üç bine kadar sakini olan biraz daha büyük köyleri de plana dahil edip etmeyeceğimizi tartışıyoruz" dedi.