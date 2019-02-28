Ve doğrulandı! Michael Schumacher...
Efsane F1 pilot Michael Schumacher'in geçtiğimiz yıl ailesi tarafından satın alınan villada görüldüğü haberleri doğrulandı.
28.02.2019 18:52
- Son Güncelleme: 28.02.2019 18:59
Michael Schumacher Aralık 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza yaptı ve düşerek başına darbe aldı.
Schumacher kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması sebebiyle tedavi altına alındı.
Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili o günden bu yana basına pek fazla bilgi verilmedi.
Geçtiğimiz yıl Schumacher'in İspanya'da bağlı Majorca'ya temelli olarak taşınacağı söylentileri basında sık sık yer alıyor ve bu söylentilere dayanak olarak Majorca'da ailesinin satın aldığı villa gösteriliyordu.
Fakat Schumacher'in ailesi bu söylentileri yalanlamış ve Majorca'daki 30 milyon sterlinlik lüks villayı yazlık olarak aldıklarını söylemişti.