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Trump-Kim görüşmesi sonrası dünyayı şok eden gerçek! Kuzey Kore lideri Kim'in karısı...

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirve sırasında Beyaz Saray'dan açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldıklarını belirtirken Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti. Kuzey Kore liderinin geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme uluslararası medyada son dakika kodu ile duyurulmuştu. Gerçekleşen görüşme sonrası ise Kuzey Kore'nin genç diktatörü Kim Jong-un hakkında bilinmeyenler daha çok merak edilmeye başlandı. İşte dünyada şok etkisi yaratan ve Kim'in eşiyle ilgili o bilgi.

28.02.2019 10:56 - Son Güncelleme: 28.02.2019 10:56
Trump-Kim görüşmesi sonrası dünyayı şok eden gerçek! Kuzey Kore lideri Kim'in karısı...

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirve sırasında Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Trump-Kim görüşmesi sonrası dünyayı şok eden gerçek! Kuzey Kore lideri Kim'in karısı...

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldıklarını belirtirken Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.

Trump-Kim görüşmesi sonrası dünyayı şok eden gerçek! Kuzey Kore lideri Kim'in karısı...

Kuzey Kore liderinin geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme uluslararası medyada son dakika kodu ile duyurulmuştu.

Trump-Kim görüşmesi sonrası dünyayı şok eden gerçek! Kuzey Kore lideri Kim'in karısı...

Gerçekleşen görüşme sonrası ise Kuzey Kore'nin genç diktatörü Kim Jong-un hakkında bilinmeyenler daha çok merak edilmeye başlandı. İşte dünyada şok etkisi yaratan ve Kim'in eşiyle ilgili o bilgi...

Trump-Kim görüşmesi sonrası dünyayı şok eden gerçek! Kuzey Kore lideri Kim'in karısı...

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. İsviçre'de okuduğu dönemde Koreli yetkililerin kontrolünde olan Jong Un, İsviçre peyniri emmantel seviyor ve havyar ile şampanyadan vazgeçmiyor.

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