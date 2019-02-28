Trump-Kim görüşmesi sonrası dünyayı şok eden gerçek! Kuzey Kore lideri Kim'in karısı...

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldıklarını belirtirken Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.