Vatikan’dan uzaylı yönergesi: Papa Francis Marslıları vaftiz etmek istiyor! 1978’den bu yana ilk: Büyük buluşma için hazırlığa başladılar

Vatikan uzaylılar ve doğaüstü olaylar için harekete geçti. Geçtiğimiz yılın sonlarında uzaylıların dünyaya gelebileceği hakkında konuşan ve "Yarın bir Marslı seferi gelse ve bazıları bize gelse ben vaftiz edilmek istiyorum dese ne olurdu?" şeklindeki ifadesi ile gündem olan Papa Francis, dünya dışı varlıklarla nasıl iletişim kurulacağına yönelik bir yönerge yayımladı. Peki, Vatikan'da neler oluyor? Papa Francis'in uzaylı hazırlığının arkasında ne var? İşte, 1978'den bu yana ilk kez yayımlanan uzaylı belgesi…