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Vatikan’dan uzaylı yönergesi: Papa Francis Marslıları vaftiz etmek istiyor! 1978’den bu yana ilk: Büyük buluşma için hazırlığa başladılar

Vatikan uzaylılar ve doğaüstü olaylar için harekete geçti. Geçtiğimiz yılın sonlarında uzaylıların dünyaya gelebileceği hakkında konuşan ve "Yarın bir Marslı seferi gelse ve bazıları bize gelse ben vaftiz edilmek istiyorum dese ne olurdu?" şeklindeki ifadesi ile gündem olan Papa Francis, dünya dışı varlıklarla nasıl iletişim kurulacağına yönelik bir yönerge yayımladı. Peki, Vatikan'da neler oluyor? Papa Francis'in uzaylı hazırlığının arkasında ne var? İşte, 1978'den bu yana ilk kez yayımlanan uzaylı belgesi…

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 11:53 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 11:53
Vatikan’dan uzaylı yönergesi: Papa Francis Marslıları vaftiz etmek istiyor! 1978’den bu yana ilk: Büyük buluşma için hazırlığa başladılar 1

Vatikan doğaüstü olaylar için harekete geçti.

Vatikan’dan uzaylı yönergesi: Papa Francis Marslıları vaftiz etmek istiyor! 1978’den bu yana ilk: Büyük buluşma için hazırlığa başladılar 2

Onlarca yıldır televizyon ve sinema ile dünya dışı varlıkların insanlarla iletişime geçeceğine yönelik propaganda ile insanlık yönlendirilirken Vatikan ilk hamlesini yaptı.

Vatikan’dan uzaylı yönergesi: Papa Francis Marslıları vaftiz etmek istiyor! 1978’den bu yana ilk: Büyük buluşma için hazırlığa başladılar 3

VATİKAN'DAN UZAYLI YÖNERGESİ

Doğaüstün olayların nasıl ayırt edileceğine dair rehberlik sunan bir belge hazırlayan Vatikan, uzaylıların bir aziz, Meryem Ana ve hatta Hz. İsa gibi ilahi bir varlığın dünyadaki bir kişiye kendisini göstermesi durumu olduğunu iddia etti.

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