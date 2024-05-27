Papua Yeni Gine’de heyelan! 2 bin kişi toprak altında kaldı: BM’den kritik uyarı

Papua Yeni Gine'de cuma günü meydana gelen toprak kaymasının ardından 2 bin kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Toprak altında kalan çok sayıda kişinin cesedine ulaşılamadığı belirtilirken felaketin boyutunun ise belirsizliğini koruduğu ortaya çıktı. Uluslararası Göç Örgütü'nün yaptığı açıklamada arazinin kaymaya devam ettiği ve bölgeye dağlardan kayalar düştüğü belirtildi.
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasının ardından 2 bin kişi toprak altında kaldı.
2 BİN KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI
Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.
Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.