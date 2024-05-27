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Papua Yeni Gine’de heyelan! 2 bin kişi toprak altında kaldı: BM’den kritik uyarı

Papua Yeni Gine'de cuma günü meydana gelen toprak kaymasının ardından 2 bin kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Toprak altında kalan çok sayıda kişinin cesedine ulaşılamadığı belirtilirken felaketin boyutunun ise belirsizliğini koruduğu ortaya çıktı. Uluslararası Göç Örgütü'nün yaptığı açıklamada arazinin kaymaya devam ettiği ve bölgeye dağlardan kayalar düştüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 10:40 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 10:53
Papua Yeni Gine’de heyelan! 2 bin kişi toprak altında kaldı: BM’den kritik uyarı 1

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasının ardından 2 bin kişi toprak altında kaldı.

Adeta felaketi yaşadılar! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine’de heyelan! 2 bin kişi toprak altında kaldı: BM’den kritik uyarı 2

2 BİN KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine’de heyelan! 2 bin kişi toprak altında kaldı: BM’den kritik uyarı 3

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.

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