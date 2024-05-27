Papua Yeni Gine’de heyelan! 2 bin kişi toprak altında kaldı: BM’den kritik uyarı

Papua Yeni Gine'de cuma günü meydana gelen toprak kaymasının ardından 2 bin kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Toprak altında kalan çok sayıda kişinin cesedine ulaşılamadığı belirtilirken felaketin boyutunun ise belirsizliğini koruduğu ortaya çıktı. Uluslararası Göç Örgütü'nün yaptığı açıklamada arazinin kaymaya devam ettiği ve bölgeye dağlardan kayalar düştüğü belirtildi.