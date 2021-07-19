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Vakaların arttığı İngiltere'de "Özgürlük Günü" partileri! Gece kulüpleri doldu taştı

Vakaların bir haftada yüzde 52 oranında arttığı İngiltere'de uzun süredir beklenen Özgürlük Günü'nde gece kulüpleri doldu taştı. Mekanların kapılarında uzun kuyruklar oluştu. İngilizler dans pistlerine akın etti. Sosyal mesafe hiçe sayıldı maskeler çıktı. İngiltere'de, açıklanan son resmi verilere göre günlük 54 bin 674 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu verilerle birlikte günlük vaka sayısı üst üste ikinci kez 50 binin üzerine çıktı. Tam açılma ile birlikte bu sayının günlük 200 bine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

19.07.2021 10:14 - Son Güncelleme: 19.07.2021 10:17
Vakaların arttığı İngiltere'de Özgürlük Günü partileri! Gece kulüpleri doldu taştı

Ülke genelindeki gece kulüpleri, Özgürlük Günü'nün gelişini kutlamak için kapılarını ardına kadar açtı. Parti meraklıların yüzde 73'ü ulus tecritten çıkarken hemen geri dönmek istemediklerini söylemişti.

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Vakaların arttığı İngiltere'de Özgürlük Günü partileri! Gece kulüpleri doldu taştı

GENÇLER DANS PİSTİNE YIĞILDI
Milliyet'in haberine göre İngiltere genelinde binlerce hevesli genç, mart ayından bu yana ilk kez Kovid pasaportu veya negatif test sonuçları sunmaları gerekmeden dans pistlerine yığıldı.

Vakaların arttığı İngiltere'de Özgürlük Günü partileri! Gece kulüpleri doldu taştı

Yüz maskelerinin de artık yasal olarak gerekli olmadığı ve sosyal mesafe kuralları rafa kaldırıldığı için, katılım için herhangi bir sınırlama da olmadığı için gençler mekanların önünde uzun kuyruklar oluşturduktan sonra umarsızca eğlendi.

Vakaların arttığı İngiltere'de Özgürlük Günü partileri! Gece kulüpleri doldu taştı

SAYI SINIRLAMASI KALKTI
Bugün itibariyle iç veya dış mekanlarda bir araya gelebilecek insanlar için sayı sınırlaması olmayacak. Son aşamaya geçilmesi ile gece kulüpleri açılabilecek, festivaller yapılabilecek.

Vakaların arttığı İngiltere'de Özgürlük Günü partileri! Gece kulüpleri doldu taştı

Maske kullanımı, tavsiye edilse de zorunlu olmaktan çıkıyor. Bazı bilim insanlarının, yeni varyantların önünü açabileceği endişesi ile eleştirdiği bu adım öncesi ise İngiltere'de gündem Başbakan Boris Johnson'ın "u dönüşü" oldu.