SON DAKİKA: Fransa'da koronavirüste 4. dalga paniği! Macron yeni önlemleri açıkladı halk isyan etti
Son dakika haberleri... Fransa'da koronavirüs (Kovid-19) vakalarının neredeyse tamamının Delta varyantı olması nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni salgın önlemlerini duyurdu. Macron'un duyurduğu önlemler arasında hastane ve bakımevlerinde çalışanlara aşı zorunluluğu ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilmesi kararı yer alıyor. Bu kararlar ise ülkenin birçok şehrinde protesto edildi.
Günlük vaka sayısının yeniden artmaya başladığı ve 4. dalga ihtimalinden korkulan ülkede Macron, 12 Temmuz'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında salgınla mücadele için alınacak önlemleri duyurdu.
Özellikle hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu ile Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilmesi kararı, ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde protesto edildi.
TASARININ TARTIŞMALI KOVİD-19 SAĞLIK KARTI UYGULAMASI
Macron'un açıkladığı önlemlerin en fazla tartışılan kısmı olan Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, kişilerin belli mekanlara girişte hiçbir şekilde Kovid-19 olmadığını kanıtlayan bir ruhsat taşımasını öngörüyor.
Halen yürürlükte olan haliyle, sadece 5 binden fazla kişinin katıldığı konser ve benzeri etkinliklerde kullanılan uygulama, hükümetin isteğiyle 21 Temmuz'dan itibaren spor salonları, fuarlar, müze, tiyatro, sinema gibi alanları, 1 Ağustos'tan itibaren de kafe, restoran ve alışveriş merkezi gibi ticari alanlar ile otobüs, tren ve uçakları kapsayacak şekilde genişletilecek.
Bu mekanların işveren ve çalışanlarına, Kovid-19 sağlık ruhsatı edinmeleri için ağustos sonuna kadar vakit tanınacak.
Ruhsatı alabilmek için iki doz Kovid-19 aşısı olmuş ve üzerinden 2 hafta geçirmiş olmak veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR/antikor testi sonucu sunmak ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini belgelemek gerekiyor.