Dünyanın gözü Karadeniz'de! Savaş gemileri, savaş uçakları ve mayın tarama uçakları aynı anda...

Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son hafta sonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.