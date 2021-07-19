Dünyanın gözü Karadeniz'de! Savaş gemileri, savaş uçakları ve mayın tarama uçakları aynı anda...
Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında başlayan gerilim giderek farklı bir boyuta dönüşüyor. Rusya geçtiğimiz haftalarda İngiliz savaş gemisinin güzergahına bomba atmış, dünyanın gözü Karadeniz'e çevrilmişti. Gelen son dakika haberine göre, Rusya için en önemli gün yaklaşırken son teknolojiye sahip savaş gemileri denize açıldı. Mayın tarama uçaklarının yanı sıra savaş uçakları da havalandı. İşte detaylar…
Rusya'nın ikinci büyük şehri olan liman kenti St. Petersburg'da, bu yıl 25 Temmuz'da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü'nün hazırlıkları büyük bir hızla sürüyor.
Rusya, önümüzdeki hafta St Petersburg'da gerçekleşecek olan devasa Rusya Deniz Kuvvetleri Günü'nin ikinci provasını Pazar günü gerçekleştirdi.
Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son hafta sonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
PUTİN'DEN DÜNYAYA MESAJ
Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçmiş yıllarda Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarında, Rusya'nın sadece karada ve havada değil, denizde de süper güç olduğunu ilan etmişti.