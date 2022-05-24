Uzun zamandır dışarı çıkmıyordu! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth çiçek fuarına gitti!

Fuarda ayrıca bu yıl tahttaki 70'inci yılını kutlayacak olan Kraliçe Elizabeth için çiçeklerden oluşturulan büyük bir anıt sergilendi. Platinium Jubile aranjmanı olarak adlandırılan anıt, kraliçenin en sevdiği bitkilerden biri olan vadi zambağının 70 adet toprak saksıya yerleştirilmesi ve birbirlerine bağlanan çeşitli İngiliz ağaç dalları ile oluşturuldu.