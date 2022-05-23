Kim Jong-Un mezarına elleriyle toprak attı! Kuzey Kore'de on binlerin katıldığı tören
Son dakika haberi... Kuzey Kore'de koronavirüs vaka sayısı 2,81 milyona ulaşırken, ülkede hayatını kaybeden üst düzey bir ordu yetkilisi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un da katıldığı binlerce kişilik bir tören düzenlendi. Törende Kim Jong-Un mezara elleriyle toprak attı.
23.05.2022 10:12 - Son Güncelleme: 23.05.2022 10:12
Kuzey Kore'de 2.81 milyona ulaşan şüpheli Covid-19 vakalarına rağmen, hayatını kaybeden üst düzey bir ordu mensubu için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katıldığı bir tören düzenlendi.