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Kim Jong-Un mezarına elleriyle toprak attı! Kuzey Kore'de on binlerin katıldığı tören

Son dakika haberi... Kuzey Kore'de koronavirüs vaka sayısı 2,81 milyona ulaşırken, ülkede hayatını kaybeden üst düzey bir ordu yetkilisi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un da katıldığı binlerce kişilik bir tören düzenlendi. Törende Kim Jong-Un mezara elleriyle toprak attı.

23.05.2022 10:12 - Son Güncelleme: 23.05.2022 10:12
Kim Jong-Un mezarına elleriyle toprak attı! Kuzey Kore’de on binlerin katıldığı tören

Kuzey Kore'de 2.81 milyona ulaşan şüpheli Covid-19 vakalarına rağmen, hayatını kaybeden üst düzey bir ordu mensubu için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katıldığı bir tören düzenlendi.

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Kim Jong-Un mezarına elleriyle toprak attı! Kuzey Kore’de on binlerin katıldığı tören

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yüksek ateş belirtisi ile kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarına rağmen, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenledi.

Kim Jong-Un mezarına elleriyle toprak attı! Kuzey Kore’de on binlerin katıldığı tören

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Perşembe günü hayatını kaybeden Kore Halk Ordusu Mareşali ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Danışmanı Hyon Chol Hae'nin veda törenine binden fazla subay ve asker de dahil geniş kitlelerin katıldığını duyurdu.

Kim Jong-Un mezarına elleriyle toprak attı! Kuzey Kore’de on binlerin katıldığı tören

Servis edilen fotoğraflarda maske takmadığı gözlenen Jong-un'un, cenaze töreninde "yürekten saygı duyduğu ve çok değer verdiği bir devrim şehidine son vedanın üzüntüsünü yaşadığı" ifade edildi.

Kim Jong-Un mezarına elleriyle toprak attı! Kuzey Kore’de on binlerin katıldığı tören

Uzmanlar hayatını kaybeden generalin, Jong-un'a askeri eğitim vermiş olması dolayısıyla salgına rağmen devlet töreni düzenlenmiş olabileceği yorumunda bulundu.

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