Bugünkü
Takvim

Uzun uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engel! Kış uykusuyla uzay seyahati mümkün mü?

Uzun uzay seyahatlerine insan ömrü yetmiyor. Uzayda insanın kış uykusuna yatabilmesinin yollarını araştıran bilim insanları uzun uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engeli bu şekilde kaldırmak istiyor. Peki bu mümkün mü? Bilim insanları bu ihtimali araştırıyor. ABD'de Kuzey Carolina'da Duke Lemur Merkezi'nde Dr. Marina Blanco tarafından yürütülen çalışmalarda uykucu lemurlar üzerinde çalışıyor. Kalın kuyruklu lemurlar 7 ay süren kış uykusu boyunca kuyruğunda depoladığı yağlarla besleniyor. Araştırmada cüce lemurların belirli sıcaklıkta yalıtılmış kış uykusunu nasıl gerçekleştirebildiğine odaklanıyor.

18.03.2021 14:56 - Son Güncelleme: 18.03.2021 15:06
Uzun uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engel! Kış uykusuyla uzay seyahati mümkün mü?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engel! Kış uykusuyla uzay seyahati mümkün mü?

Birçok bilim kurgu filminde astronotlar uzak yıldızlara ve diğer gök cisimlerine seyahat ederken kış uykusuna yattığı konu edildi.

Uzun uzay seyahatlerine insan ömrü yetmiyor. İnsan ömrü kış uykusuyla askıya alındığında ise uzayın derinliklerine rahatça gitmesi mümkün görünüyor.

Uzun uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engel! Kış uykusuyla uzay seyahati mümkün mü?

Bilim insanları bu ihtimali araştırıyor. ABD'de Kuzey Carolina'da Duke Lemur Merkezi'nde Dr. Marina Blanco tarafından yürütülen çalışmalarda uykucu lemurlar üzerinde çalışıyor.

Uzun uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engel! Kış uykusuyla uzay seyahati mümkün mü?

Kalın kuyruklu lemurlar 7 ay süren kış uykusu boyunca kuyruğunda depoladığı yağlarla besleniyor.

Araştırmada cüce lemurların belirli sıcaklıkta yalıtılmış kış uykusunu nasıl gerçekleştirebildiğine odaklanıyor.

Uzun uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engel! Kış uykusuyla uzay seyahati mümkün mü?

İNSANDA BEYİN HASARINA NEDEN OLABİLİR
Ancak araştırmacılar insanların kış uykusuna yatmasının olumsuz etkileri olabileceğini açıkladı.