Uzun uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engel! Kış uykusuyla uzay seyahati mümkün mü?

Uzun uzay seyahatlerine insan ömrü yetmiyor. Uzayda insanın kış uykusuna yatabilmesinin yollarını araştıran bilim insanları uzun uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engeli bu şekilde kaldırmak istiyor. Peki bu mümkün mü? Bilim insanları bu ihtimali araştırıyor. ABD'de Kuzey Carolina'da Duke Lemur Merkezi'nde Dr. Marina Blanco tarafından yürütülen çalışmalarda uykucu lemurlar üzerinde çalışıyor. Kalın kuyruklu lemurlar 7 ay süren kış uykusu boyunca kuyruğunda depoladığı yağlarla besleniyor. Araştırmada cüce lemurların belirli sıcaklıkta yalıtılmış kış uykusunu nasıl gerçekleştirebildiğine odaklanıyor.

18.03.2021 14:56 - Son Güncelleme: 18.03.2021 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





