Yunanistan'da Türk düşmanlığı had safhada! Yunan medyasından skandal Türkiye-Rusya iddiası
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çalışmalarını hazmedemeyen ve sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. Yunan medyası, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan etkisinin Atina'da sebep olduğu panikle, Rusya ile Türkiye ilişkileri için skandal analizler yapmaya başladı. Yunan medyasında Rusya'nın yakında Doğu Akdeniz'e inmek için anlaşmalar yaptığını öne süren haberlerde, 'soğuk savaş' iddiası şok etkisi yarattı.
19.03.2021 09:49
- Son Güncelleme: 19.03.2021 09:49