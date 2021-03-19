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Yunanistan'da Türk düşmanlığı had safhada! Yunan medyasından skandal Türkiye-Rusya iddiası

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çalışmalarını hazmedemeyen ve sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. Yunan medyası, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan etkisinin Atina'da sebep olduğu panikle, Rusya ile Türkiye ilişkileri için skandal analizler yapmaya başladı. Yunan medyasında Rusya'nın yakında Doğu Akdeniz'e inmek için anlaşmalar yaptığını öne süren haberlerde, 'soğuk savaş' iddiası şok etkisi yarattı.

19.03.2021 09:49 - Son Güncelleme: 19.03.2021 09:49
Yunanistan'da Türk düşmanlığı had safhada! Yunan medyasından skandal Rusya iddiası

Yunan medyası, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan etkisinin Atina'da sebep olduğu panikle, Rusya ile Türkiye ilişkileri için skandal analizler yapmaya başladı.

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Yunanistan'da Türk düşmanlığı had safhada! Yunan medyasından skandal Rusya iddiası

Doğu Akdeniz krizinde büyük bir silahlanma yarışı başlatan ve köşeye sıkıştıkça birçok ülkeyi bölgeye davet eden Yunanistan, yeni meydan okumalara girişti.

Yunanistan'da Türk düşmanlığı had safhada! Yunan medyasından skandal Rusya iddiası

Yunan basını önce 'Suudi F-15'leri Yunan jetleriyle Ege'nin üstünde-Türkiye'nin hüsranı' başlıkları attı, bir başka ülkenin daha Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptığını yazdı.

Yunanistan'da Türk düşmanlığı had safhada! Yunan medyasından skandal Rusya iddiası

Medyadaki haberlerde, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne inen altı Suudi F-15 jetinin Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarıyla kanat kanada uçtuğu belirtildi ve bu hamlenin Ankara'yı kızdırdığı savunuldu.

Yunanistan'da Türk düşmanlığı had safhada! Yunan medyasından skandal Rusya iddiası

Yerel medya, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da desteğini aldığını, bölgenin en büyük askeri gücü İsrail'in de aynı ittifakta yer aldığını yazdı.