Kıta sahanlığını ihlal eden Rum’a dersini verdik! Yunan hazmedemedi! Manşetten böyle verdiler!
Malta bayraklı araştırma gemisi Nautical Geo'nun kıta sahanlığını ihlal etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri, duruma müdahale etti. Güney Kıbrıs ve İsrail'in kiraladığı araştırma gemisinin geri dönmesini Yunanistan hazmedemedi. Durumu manşetlerine taşıyan Yunan medyası Türkiye'nin kışkırtıcı açıklamalar yaptığını ileri sürdü.
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in kiraladığı araştırma gemisi Kıbrıs açıklarında Türk kıta sahanlığına girince, kızılca kıyamet koptu.
Ankara derhal duruma el atarak geminin kendi sınırlarına dönmesini sağladı ancak Yunan basını bu ani geri dönüşü hala hazmedememiş gibi görünüyor.
Malta bayraklı Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye'nin sahasına girerek fitilini yaktığı gerginliğin etkileri sürüyor. Yunan Tanea gazetesi, Türkiye'nin kışkırtıcı açıklamalar yaptığını ileri sürdü.
YUNAN BASININDAN SKANDAL İDDİALAR
Ankara'nın ateşe benzin döktüğünü ileri süren gazete, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şu sözlerine yer verdi: "Tartışmalar işe yaramayınca sahaya indik, biz güçlü bir ülkeyiz.
Onlarla her gün savaşacak vaktimiz yok. Gerektiğinde de gideriz. buna kimse karşı çıkamaz. Bunu sadece Yunanistan yapmıyor, milletimizin ve ülkemizin çıkarları için ne gerekiyorsa yapıyoruz."