288 günde 10 yıl yaşlandı! 9 aydır uzayda mahsur kalan astronot Suni Williams bakın ne hale geldi

9 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronot Butch Wilmore ve Suni Williams , ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) canlı yayımladığı yaklaşık 17 saatlik yolculukla Dünya'ya döndü.

10 YIL YAŞLANMIŞ GİBİ

Williams bir yıldan kısa bir sürede on yıl yaşlanmış gibi görünüyordu. Uzayda geçirdiği zaman göz önüne alındığında bu hiç de uzak bir ihtimal değil.

Aylarca yörüngede kalmanın hem vücudunuz hem de beyniniz üzerinde aşırı yaşlanma gibi şok edici etkileri olduğu ortaya çıktı.