CIA sırları 60 bin sayfalık belgede açığa çıktı! Kennedy dosyasında Sovyetler’den Küba’ya karanlık işler

KENNEDY DOSYASINDAN BAKIN NELER ÇIKTI İşte kamuoyuna açılan belgelerden detaylar…

WATERGATE HIRSIZINDAN İSTİHBARAT OYUNU Watergate hırsızı CIA'in yeni teknoloji geliştirmesine yardımcı oldu. Uzun yıllar CIA'de üst düzey görev yapan ve daha sonra Watergate soygununda suçlu bulunan James W. McCord Jr. için hazırlanan bir ödül tavsiyesi, onun CIA'nin "gizli dinleme cihazlarını tespit etmesini" ilk kez mümkün kılan "floroskopik tarama" yönteminin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtiyor. İstihbarat teşkilatlarının böyle bir yetenek geliştirmek için "büyük meblağlar" harcadığını belirten belgede, 2017 yılında hayatını kaybeden McCord ve diğerlerinin bu tekniğin dünya çapında gizli kullanımına önemli katkılarda bulunduğu ifade ediliyor.

FIDEL CASTRO'NUN YANINA AJAN CIA ile ilgili belgeler Küba ve Meksika'ya da uzandı. Tek sayfalık belge Küba'daki sosyalist hükümetin başkanı Fidel Castro'nun arkadaşı Manuel Machado Llosas'ın bir CIA ajanı olduğunu ifşa etti. Machado Llosas'ın Mexico City'de görevlendirilmesi planlanıyordu ve belgede CIA'in onu "Kübalı devrimcilerin faaliyetleri hakkında rapor vermek için kullanmayı" ve Castro ile diğer Kübalı liderlerle olan dostluğundan yararlanarak "'siyasi eylem' varlığı" olarak hareket etmesini planladığı belirtiliyor.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NE GİDEN MALLARA SABOTAJ Belgelerin bir diğer bölümünde CIA'in Küba'dan Sovyetler Birliği'ne giden bir kargo gemisindeki 800 torba ham şekeri kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıktı. Şekere "alkolü denatüre etme işleminde kullanılan bir kimyasal" eklediklerini belirten CIA, Sovyetler Birliği'nde rafine edildiğinde tüm şeker sevkiyatını (80.000 torba) tüketime uygunsuz hale getireceğini de ilan ediyor. Belgeye göre, kirletici madde tehlikeli değildi ama "tadı o kadar güçlüydü ki tüketicinin herhangi bir yiyecek ya da içeceğin tadını önemli bir süre için bozuyordu."