CIA sırları 60 bin sayfalık belgede açığa çıktı! Kennedy dosyasında Sovyetler’den Küba’ya karanlık işler

ABD tarihinin en önemli suikastlarından biri olan eski Başkan John F. Kennedy'nin öldürülmesine ilişkin dosyalar kamuoyuna açıldı. Belgelerin kamuoyuna açılması ile CIA'in suikasttaki rolü de açıkça ortaya çıktı.
Belgelerde CIA'in yalnızca Kennedy suikastı ile ilgisi değil, Küba ve Meksika'dan Orta Doğu'ya pek çok gizli faaliyeti daha ortaya çıktı.
CIA VE FBI ENGELLEMİŞTİ! 60 BİN SAYFA BELGE KAMUOYUNA SUNULDU
Kennedy dosyası ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinden biriydi. Trump ilk döneminde de bu suikastları aydınlatacağını söylemiş fakat CIA ve FBI tarafından engellenmişti. 60 bin sayfalık belge dün kamuoyuna sunuldu.
CIA'İN KARANLIK İŞLERİ
Trump yönetimi salı günü Başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin 2 binden fazla belgeyi kamuoyuna açtı. Washington Post toplamda 60 binden fazla sayfalı dosyada sadece Kennedy suikastı değil, CIA'in karanlık işleri ile ilgili pek çok detay gözler önüne serildi.
2017'den beri hükümete kayıtları yayımlaması için baskı yapan bir avukat olan Larry Schnapf, bu ayrıntıların daha önce ulusal güvenlik görevlileri tarafından gizli tutulduğunu söyledi. Yeni ifşaların, hükümetin alışkanlık olarak çok fazla belgeyi gizli olarak etiketlediğini gösterdiğini savundu.
KENNEDY DOSYASINDAN BAKIN NELER ÇIKTI
İşte kamuoyuna açılan belgelerden detaylar…
WATERGATE HIRSIZINDAN İSTİHBARAT OYUNU
Watergate hırsızı CIA'in yeni teknoloji geliştirmesine yardımcı oldu. Uzun yıllar CIA'de üst düzey görev yapan ve daha sonra Watergate soygununda suçlu bulunan James W. McCord Jr. için hazırlanan bir ödül tavsiyesi, onun CIA'nin "gizli dinleme cihazlarını tespit etmesini" ilk kez mümkün kılan "floroskopik tarama" yönteminin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtiyor. İstihbarat teşkilatlarının böyle bir yetenek geliştirmek için "büyük meblağlar" harcadığını belirten belgede, 2017 yılında hayatını kaybeden McCord ve diğerlerinin bu tekniğin dünya çapında gizli kullanımına önemli katkılarda bulunduğu ifade ediliyor.
FIDEL CASTRO'NUN YANINA AJAN
CIA ile ilgili belgeler Küba ve Meksika'ya da uzandı. Tek sayfalık belge Küba'daki sosyalist hükümetin başkanı Fidel Castro'nun arkadaşı Manuel Machado Llosas'ın bir CIA ajanı olduğunu ifşa etti. Machado Llosas'ın Mexico City'de görevlendirilmesi planlanıyordu ve belgede CIA'in onu "Kübalı devrimcilerin faaliyetleri hakkında rapor vermek için kullanmayı" ve Castro ile diğer Kübalı liderlerle olan dostluğundan yararlanarak "'siyasi eylem' varlığı" olarak hareket etmesini planladığı belirtiliyor.
SOVYETLER BİRLİĞİ'NE GİDEN MALLARA SABOTAJ
Belgelerin bir diğer bölümünde CIA'in Küba'dan Sovyetler Birliği'ne giden bir kargo gemisindeki 800 torba ham şekeri kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıktı.
Şekere "alkolü denatüre etme işleminde kullanılan bir kimyasal" eklediklerini belirten CIA, Sovyetler Birliği'nde rafine edildiğinde tüm şeker sevkiyatını (80.000 torba) tüketime uygunsuz hale getireceğini de ilan ediyor. Belgeye göre, kirletici madde tehlikeli değildi ama "tadı o kadar güçlüydü ki tüketicinin herhangi bir yiyecek ya da içeceğin tadını önemli bir süre için bozuyordu."
DEVRİMCİ ARAP GRUPLARA SIZINTI
CIA "devrimci Arap gruplarına" sızmak için bir örgüt kurdu. Belgelerin yeni düzenlenmiş bir sayfasında CIA'in Boston ve Philadelphia'da posta kutusu adresleri olan "Devrim için Birlik" adında sahte bir örgüt kurduğu ortaya çıktı. Grubun amacı "Orta Doğu'daki devrimci Arap gruplarına nüfuz etmek ve/veya kaynaklar" geliştirmekti. Belgeye göre bu adresler "ilginç Arap grupları beklentisiyle posta kutularından propaganda yaymak" için kullanılıyordu.