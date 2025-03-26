Mısırlı çocukların evde korkusuzca çöl vaşağıyla oynadığı bir video da internette dolaştı. Birkaç gönderide hayvan, Haziran 2023'te İsrail askerlerine ölümcül bir saldırı gerçekleştiren ve üç IDF askerini öldüren Mısır sınır muhafızı Mohamed Salah'a benzetildi.

Mısır gazetesi Al-Youm Al-Saba, "Sınırda İsrail askerlerinin etini tadan avcı Mısır karakulağının hikayesi" başlıklı bir makale yayımladı. Haberde, hayvan hakkında internette yapılan aramalarda keskin bir artış olduğu ve "bu nadir yaratığın doğası" hakkında toplumun merakının arttığı belirtildi.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Ahmed Wahid, çöl vaşağının Sina Yarımadası'nda yaygın olduğunu ve İsrail raporlarına göre son saldırının bir dişi vaşağı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Wahid, IDF askerlerinin yavrularına yaklaşmış olabileceğini ve bunun da onu savunma amaçlı saldırıya yöneltmiş olabileceğini ileri sürdü. Çöl vaşağının, yavrularına yönelik bir tehdit algılamadığı sürece insanlara saldırmadığını vurguladı.

FAREDEN VAŞAĞA İSRAİL ORDUSUNA SALDIRI Mısır gazetesi El-Masri El-Yûm da olayı "Farelerden Mısır karakulaklarına (Çöl vaşağı), hayvanlar alemi İsrail işgal ordusuna saldırıyor" başlıklı bir makaleyle ele aldı. Haberde, Ağustos 2024'te Yukarı Celile'deki IDF'nin Amiad üssünde bulunan bir çadır kampında meydana gelen olaya atıfta bulunuldu. Olayda, askerlerin fareler tarafından burun ve kulaklarından ısırılması sonucu panik içinde uyandıkları belirtilmişti.