Uzaya yollanan hayvanların başına neler geldi? İşte uzayın hayvan tanıkları
Tarih boyunca birçok hayvan bilimsel deney maksatlı uzaya gönderildi. Uzaya gönderilen bu hayvanlar adeta tarihe tanıklık etti. Kimi zaman bir köpek, kimi zaman bir maymun bilimsel deneyler için uzay yolculuğuna çıkarıldı. Bazı hayvanlar deneyin ilk dakikalarında hayatını kaybederken, bazıları ise dünyaya sağ salim dönmeyi başardı. Peki uzaya gönderilen hayvanların başına neler geldi? İşte okurken çok şaşıracağınız uzaya gönderilen hayvanların hikayesi...
01.08.2019 07:32
- Son Güncelleme: 01.08.2019 07:32
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