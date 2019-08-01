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Uzaya yollanan hayvanların başına neler geldi? İşte uzayın hayvan tanıkları

Tarih boyunca birçok hayvan bilimsel deney maksatlı uzaya gönderildi. Uzaya gönderilen bu hayvanlar adeta tarihe tanıklık etti. Kimi zaman bir köpek, kimi zaman bir maymun bilimsel deneyler için uzay yolculuğuna çıkarıldı. Bazı hayvanlar deneyin ilk dakikalarında hayatını kaybederken, bazıları ise dünyaya sağ salim dönmeyi başardı. Peki uzaya gönderilen hayvanların başına neler geldi? İşte okurken çok şaşıracağınız uzaya gönderilen hayvanların hikayesi...

01.08.2019 07:32 - Son Güncelleme: 01.08.2019 07:32
Uzaya yollanan hayvanların başına neler geldi? İşte uzayın hayvan tanıkları

Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. Uzaya gönderilen hayvanların kimi deneyin ilk dakikalarında hayatını kaybederken kimi ise dünyaya sağ salim dönmeyi başardı. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanlarının hikayeleri...

Uzaya yollanan hayvanların başına neler geldi? İşte uzayın hayvan tanıkları

Laika

Dünyanın yörüngesine ilk kez 1957 yılında bir canlı gönderildi.

Uzaya yollanan hayvanların başına neler geldi? İşte uzayın hayvan tanıkları

Laika

Laika adlı köpek başıboş bir sokak köpeği olmasına karşın kendisiyle birlikte elemeye giren diğer iki eğitimli rakibini geride bırakmayı başardı.

Uzaya yollanan hayvanların başına neler geldi? İşte uzayın hayvan tanıkları

Laika

Fırlatmadan birkaç saat sonra hayatını kaybetse de Laika'nın yaptığı yolculuk, canlı bir yolcunun uzay mekiğinden sağ çıkabileceğini ve yerçekimsiz ortama dayanabileceğini gösterdi.

Uzaya yollanan hayvanların başına neler geldi? İşte uzayın hayvan tanıkları

Uzay köpekleri

Fotoğrafta SSCB Bilimler Akademisi'ndeki bakıcılar uzay programındaki köpekleri tanıtırken görülüyor.

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