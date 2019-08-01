Uzaya yollanan hayvanların başına neler geldi? İşte uzayın hayvan tanıkları

Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. Uzaya gönderilen hayvanların kimi deneyin ilk dakikalarında hayatını kaybederken kimi ise dünyaya sağ salim dönmeyi başardı. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanlarının hikayeleri...