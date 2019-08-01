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Son dakika: Yemen'de emniyet merkezine bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberi... Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, emniyet merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendiği, ilk belirlemelere göre en az 32 kişinin öldüğü açıklandı.

01.08.2019 11:08 - Son Güncelleme: 01.08.2019 11:09
Son dakika: Yemen'de emniyet merkezine bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Güvenlik ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki aynı isimli emniyet merkezinin girişinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Yemen'de emniyet merkezine bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Saldırının ardından 20'den fazla kişinin bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'ne sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Son dakika: Yemen'de emniyet merkezine bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğu görüldü.

Son dakika: Yemen'de emniyet merkezine bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi..

Son dakika: Yemen'de emniyet merkezine bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
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