Dünyanın en acayip yılı! 1917'de yaşananlara gerçekten inanamayacaksınız...
Bu günden tam 102 yıl önce... 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en ilginç yılı olabilir! Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği günlerde, Rusya'da iki devrim yaşandı. Ama 1917 yılını ilginç kılan olaylar bunlar değil... 1917 yılını asıl ilginç kılan olaylara hazır olun! İşte 1917 yılında yaşanmış birbirinden ilginç o olaylar...
"The Human Fly" (Sinek İnsan) adındaki bir akrobat binaların tepesine çıkıp, tehlikeli uçlarda durarak seyircileri eğlendirirdi.
John Reynolds isimli bu akrobat, Washington D.C'de Lansburgh mobilya şirketi binasının tepesinde fotoğraflanmış. Bu tür şovları yapmadan önce binaya örümcek adam gibi tırmanan şovmen kimi zaman 1.500 kişilik seyirci kitlesine ulaşabiliyordu.
İnsanlar radyoaktif madde içeren birtakım rektal fitiller kullanıyordu.
1917'de radyason kelimesi bugün olduğu kadar korkulan bir şey değildi çünkü kimse ne olduğunu henüz anlamamıştı. Bu radyoaktif fitillerin insanlara 'sağlık fışkırtan atomlar' olduğu söylendi ve halk makatından aldığı bu küçük maddeleri bir dönem kullandı.