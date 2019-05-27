Uzaya yollanan hayvanlar ve hazin sonları! Korkunç
Tarihe tanıklık ettiler, ancak hikayeleri mutsuz sonla bitti! Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları....
27.05.2019 20:15
- Son Güncelleme: 27.05.2019 20:15
Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları...
Laika
Dünyanın yörüngesine ilk kez 1957 yılında bir canlı gönderildi.
Laika adlı köpek başıboş bir sokak köpeği olmasına karşın kendisiyle birlikte elemeye giren diğer iki eğitimli rakibini geride bırakmayı başardı.
Fırlatmadan birkaç saat sonra hayatını kaybetse de Laika'nın yaptığı yolculuk, canlı bir yolcunun uzay mekiğinden sağ çıkabileceğini ve yerçekimsiz ortama dayanabileceğini gösterdi.
Uzay köpekleri
Fotoğrafta SSCB Bilimler Akademisi'ndeki bakıcılar uzay programındaki köpekleri tanıtırken görülüyor.