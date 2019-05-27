GaleriDünya

Uzaya yollanan hayvanlar ve hazin sonları! Korkunç

Tarihe tanıklık ettiler, ancak hikayeleri mutsuz sonla bitti! Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları....

27.05.2019 20:15 - Son Güncelleme: 27.05.2019 20:15
Uzaya yollanan hayvanlar ve hazin sonları! Korkunç

Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları...

Uzaya yollanan hayvanlar ve hazin sonları! Korkunç

Laika

Dünyanın yörüngesine ilk kez 1957 yılında bir canlı gönderildi.

Uzaya yollanan hayvanlar ve hazin sonları! Korkunç


Laika adlı köpek başıboş bir sokak köpeği olmasına karşın kendisiyle birlikte elemeye giren diğer iki eğitimli rakibini geride bırakmayı başardı.

Uzaya yollanan hayvanlar ve hazin sonları! Korkunç


Fırlatmadan birkaç saat sonra hayatını kaybetse de Laika'nın yaptığı yolculuk, canlı bir yolcunun uzay mekiğinden sağ çıkabileceğini ve yerçekimsiz ortama dayanabileceğini gösterdi.

Uzaya yollanan hayvanlar ve hazin sonları! Korkunç

Uzay köpekleri

Fotoğrafta SSCB Bilimler Akademisi'ndeki bakıcılar uzay programındaki köpekleri tanıtırken görülüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyayı korkutan gelişme: Ölüm sızdırıyor! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?
Dünyayı korkutan gelişme: Ölüm sızdırıyor! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?