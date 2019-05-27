Dünyayı korkutan gelişme: Ölüm sızdırıyor! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?

Soğuk Savaş döneminde Kuzey Pasifik'te onlarca nükleer bomba testi yapan ABD, bu testlerden kalan ölümcül radyasyona sahip atıkları bir atolde toplayıp üzerini 45 santimlik beton kapakla kapattı. Ama kötü haber geldi: Şimdi o kapak çatladı ve ölüm sızdırıyor. Bu korkutucu gelişmenin ardından herkes aynı sorunun cevabını merak ediyor. Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

27.05.2019 10:12 - Son Güncelleme: 27.05.2019 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





