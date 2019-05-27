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Dünyayı korkutan gelişme: Ölüm sızdırıyor! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?

Soğuk Savaş döneminde Kuzey Pasifik'te onlarca nükleer bomba testi yapan ABD, bu testlerden kalan ölümcül radyasyona sahip atıkları bir atolde toplayıp üzerini 45 santimlik beton kapakla kapattı. Ama kötü haber geldi: Şimdi o kapak çatladı ve ölüm sızdırıyor. Bu korkutucu gelişmenin ardından herkes aynı sorunun cevabını merak ediyor. Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

27.05.2019 10:12 - Son Güncelleme: 27.05.2019 10:15
Dünyayı korkutan nükleer tıpa iddiası! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?

Kuzey Pasifik Okyanusu'nda yer alan Marshall Adaları'ndan biri olan Runit Adası'nda ABD hükümetinin Soğuk Savaş dönemine denk gelen 1958 yılından kalma nükleer atıklarını topladığı beton yapıda derin çatlaklar oluşmaya başladı.

Dünyayı korkutan nükleer tıpa iddiası! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?

ABD'nin nükleer bomba testleriyle 'kirlenen' tam 85 bin metreküpe yakın radyoaktif toprağı, 115 metre genişliğinde kazılan kratere doldurup üzerine 45 cm'lik beton bir kapak kapatması, adanın radyoaktif atıkların verdiği zarardan kurtulmasını sağlamadı.

Dünyayı korkutan nükleer tıpa iddiası! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?

67 DENEME YAPILDI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 'bir tür tabut'a benzettiği yapının beton kapağında çatlaklar arttıkça sızıntı yapan radyoaktif maddeler, uzmanları ciddi oranda endişelendiriyor.

Dünyayı korkutan nükleer tıpa iddiası! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?

1946-1958 arasında ABD'nin 67 nükleer bomba denemesi yaptığı adadan Pasifik Okyanusu'na radyoaktif madde sızmasına Marshall Adaları Parlemanto üyesi Jack Ading'in 'canavarlık' diyor. Beton kapağın altında, en tehlikeli radyoaktif elementlerden plütonyum-239 da dahil pek çok 'nükleer zehir' bulunduğu belirtiliyor.

Dünyayı korkutan nükleer tıpa iddiası! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.

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