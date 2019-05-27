Dünyayı korkutan gelişme: Ölüm sızdırıyor! Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor?
Soğuk Savaş döneminde Kuzey Pasifik'te onlarca nükleer bomba testi yapan ABD, bu testlerden kalan ölümcül radyasyona sahip atıkları bir atolde toplayıp üzerini 45 santimlik beton kapakla kapattı. Ama kötü haber geldi: Şimdi o kapak çatladı ve ölüm sızdırıyor. Bu korkutucu gelişmenin ardından herkes aynı sorunun cevabını merak ediyor. Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...
27.05.2019 10:12
- Son Güncelleme: 27.05.2019 10:15
1946-1958 arasında ABD'nin 67 nükleer bomba denemesi yaptığı adadan Pasifik Okyanusu'na radyoaktif madde sızmasına Marshall Adaları Parlemanto üyesi Jack Ading'in 'canavarlık' diyor. Beton kapağın altında, en tehlikeli radyoaktif elementlerden plütonyum-239 da dahil pek çok 'nükleer zehir' bulunduğu belirtiliyor.
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