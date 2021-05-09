Uyuyarak 12 bin TL kazanabilirsiniz! Sadece tek bir şartı var! 31 Mayıs'ta başvurular sona eriyor...

Uyuyarak 12 bin TL maaş kazanabilirsiniz! Sadece tek bir şart var! Hepimizin hayali uyuyarak para kazanmaktır. Eachnight isimli bir şirket dünyada ses getiren bir iş ilanı paylaştı. Yayınlanan ilanda uyuyacak çalışma arkadaşları aradıklarını belirttiler. 31 Mayıs'ta sona erecek başvurularda sadece tek bir şart aranıyor. İşe alınan kişilere 1500 dolar yani 12 bin TL maaş ödenecek. İşte konu hakkında detaylar...