RAMAZAN İMSAKİYE
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Uyuyarak 12 bin TL kazanabilirsiniz! Sadece tek bir şartı var! 31 Mayıs'ta başvurular sona eriyor...

Uyuyarak 12 bin TL maaş kazanabilirsiniz! Sadece tek bir şart var! Hepimizin hayali uyuyarak para kazanmaktır. Eachnight isimli bir şirket dünyada ses getiren bir iş ilanı paylaştı. Yayınlanan ilanda uyuyacak çalışma arkadaşları aradıklarını belirttiler. 31 Mayıs'ta sona erecek başvurularda sadece tek bir şart aranıyor. İşe alınan kişilere 1500 dolar yani 12 bin TL maaş ödenecek. İşte konu hakkında detaylar...

09.05.2021 16:55 - Son Güncelleme: 09.05.2021 16:55
Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!

Uyuyarak 12 bin TL maaş kazanabilirsiniz! Sadece tek bir şart var! Hepimizin hayali uyuyarak para kazanmaktır. Eachnight isimli bir şirket dünyada ses getiren bir iş ilanı paylaştı. Yayınlanan ilanda uyuyacak çalışma arkadaşları aradıklarını belirttiler. 31 Mayıs'ta sona erecek başvurularda sadece tek bir şart aranıyor. İşe alınan kişilere 1500 dolar yani 12 bin TL maaş ödenecek. İşte konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!

Sosyal medya, yatak incelemeleri yapan 'Eachnight' isimli şirketin iş ilanını konuşuyor. Zira firma bir ay boyunca uyuyacak çalışma arkadaşları aradıklarını duyurdu. 1 ay sonra son bulacak iş için ödenecek rakamın bin 500 dolar (12 bin TL) olduğu açıklandı.

Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Şirketten yapılan açıklamada bu iş için 5 kişinin seçileceği bilgisinin altı çizildi. Aynı açıklamada ülke fark etmeksizin en az 18 yaşındaki kişilerin başvurularını kabul edeceği belirtildi.

Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS

31 Mayıs'a kadar başvurulabilecek iş için aranan en tek şart ise iyi bir İngilizce.

Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!

SÖZLÜ ANKETİ CEVAPLAYACAKLAR
Şirketin 'şekerleme eleştirmenleri' diye adlandırdığı bu kişiler uyumadan önce ve sonra video konferansa katılarak uyku hakkında sözlü bir anketi cevaplayacak.