RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünya şok olacak! ABD gizli belgeleri ele geçirdi! Resmen Üçüncü Dünya Savaşı! Meğer Çinli bilim insanları 6 yıldır koronavirüs ve...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşıp gündelik yaşamı resmen felç etti. Adeta baş belası olan koronavirüsün sıfır noktası olan Çin'in Wuhan kentine incelemeye giden DSÖ'nün araştırma sonrası açıklamaları soru işareti yaratmıştı. Gelen son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı koronavirüsle ilgili gizli belgelere ulaştı. Belgelere göre Çinli bilim insanları, altı yıldır koronavirüs de dahil olmak üzere biyolojik ve genetik silahların kullanıldığı "Üçüncü Dünya Savaşı" için hazırlanıyor.

09.05.2021 17:11 - Son Güncelleme: 09.05.2021 17:11
Dünya şok olacak! ABD gizli belgeleri ele geçirdi! Resmen Üçüncü Dünya Savaşı!

ABD'li araştırmacılar tarafından elde edilen bir belgeye göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil olmak üzere biyolojik ve genetik silahlarla bir Üçüncü Dünya Savaşı için hazırlanıyor.

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Dünya şok olacak! ABD gizli belgeleri ele geçirdi! Resmen Üçüncü Dünya Savaşı!

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından erişilen ve gündeme bomba gibi düşen belgelere göre, Çin böyle bir çatışmada 'zaferin temel silahı' olacaklarında ısrar ediyor. Hatta bir biyo silahı kullanmak için mükemmel koşulların ana hatlarını çiziyor ve 'düşmanın sağlık sistemi üzerindeki etkisini' belgeliyor.

Dünya şok olacak! ABD gizli belgeleri ele geçirdi! Resmen Üçüncü Dünya Savaşı!

KORKULARI ARTIRDI
Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, koronavirüs salgının sebebi hakkındaki yeni korkuları da artırdı.

Dünya şok olacak! ABD gizli belgeleri ele geçirdi! Resmen Üçüncü Dünya Savaşı!

Yeni bulgular, virüsün bir Çin laboratuvarından sızdırılmış olabileceğine dair endişelerin de yeniden gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Dünya şok olacak! ABD gizli belgeleri ele geçirdi! Resmen Üçüncü Dünya Savaşı!

"HASTALIKLAR SİLAH YAPMAK İÇİN MANİPÜLE EDİLİYOR"
The Australian gazetesinin aktardığına göre, Halk Kurtuluş Ordusu bilim adamları ve sağlık görevlilerinin hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini inceledi.