Dünya şok olacak! ABD gizli belgeleri ele geçirdi! Resmen Üçüncü Dünya Savaşı! Meğer Çinli bilim insanları 6 yıldır koronavirüs ve...
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşıp gündelik yaşamı resmen felç etti. Adeta baş belası olan koronavirüsün sıfır noktası olan Çin'in Wuhan kentine incelemeye giden DSÖ'nün araştırma sonrası açıklamaları soru işareti yaratmıştı. Gelen son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı koronavirüsle ilgili gizli belgelere ulaştı. Belgelere göre Çinli bilim insanları, altı yıldır koronavirüs de dahil olmak üzere biyolojik ve genetik silahların kullanıldığı "Üçüncü Dünya Savaşı" için hazırlanıyor.
09.05.2021 17:11
- Son Güncelleme: 09.05.2021 17:11
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından erişilen ve gündeme bomba gibi düşen belgelere göre, Çin böyle bir çatışmada 'zaferin temel silahı' olacaklarında ısrar ediyor. Hatta bir biyo silahı kullanmak için mükemmel koşulların ana hatlarını çiziyor ve 'düşmanın sağlık sistemi üzerindeki etkisini' belgeliyor.