Dikkat! Bu görüntüler midenizi bulandırabilir! Kartel savaşları kan dondurdu! Bazılarını yaktılar bazılarını bağlayarak...
Jalisco ve Sinaloa kartelleri arasındaki üstünlük savaşında ortaya çıkan görüntüler dünyayı şoka uğrattı. Gittikçe şiddetlenen kartel savaşları nedeniyle korkudan tir tir titreyen halk, evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise tam anlamıyla infial yarattı.
09.05.2021 15:22
- Son Güncelleme: 09.05.2021 15:22
Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Sinaloa Karteli hücreleri arasındaki çatışmalar, Jalisco Teocaltiche sakinlerini evlerinden kaçmaya zorladı.Perşembe gününden bu yana, Jalisco'nun Zacatecas ve Aguascalientes sınırındaki Guadalajara'nın 170 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bölgede çatışmalar yaşandı.