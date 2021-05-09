Dikkat! Bu görüntüler midenizi bulandırabilir! Kartel savaşları kan dondurdu! Bazılarını yaktılar bazılarını bağlayarak...

İKİ KARTELİN KANLI SAVAŞI

Ön raporlara göre, CJNG baş harfleriyle süslenmiş 18 araçlık bir konvoy Perşembe günü Teocaltiche'deydi. Genelde Meksika'nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor.