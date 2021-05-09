RAMAZAN İMSAKİYE
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Dikkat! Bu görüntüler midenizi bulandırabilir! Kartel savaşları kan dondurdu! Bazılarını yaktılar bazılarını bağlayarak...

Jalisco ve Sinaloa kartelleri arasındaki üstünlük savaşında ortaya çıkan görüntüler dünyayı şoka uğrattı. Gittikçe şiddetlenen kartel savaşları nedeniyle korkudan tir tir titreyen halk, evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise tam anlamıyla infial yarattı.

09.05.2021 15:22 - Son Güncelleme: 09.05.2021 15:22
Dikkat! Bu görüntüler midenizi bulandırabilir! Kartel savaşları kan dondurdu! Bazılarını yaktılar bazılarını bağlayarak...

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Sinaloa Karteli hücreleri arasındaki çatışmalar, Jalisco Teocaltiche sakinlerini evlerinden kaçmaya zorladı.Perşembe gününden bu yana, Jalisco'nun Zacatecas ve Aguascalientes sınırındaki Guadalajara'nın 170 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bölgede çatışmalar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dikkat! Bu görüntüler midenizi bulandırabilir! Kartel savaşları kan dondurdu! Bazılarını yaktılar bazılarını bağlayarak...

İKİ KARTELİN KANLI SAVAŞI
Ön raporlara göre, CJNG baş harfleriyle süslenmiş 18 araçlık bir konvoy Perşembe günü Teocaltiche'deydi. Genelde Meksika'nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor.

Dikkat! Bu görüntüler midenizi bulandırabilir! Kartel savaşları kan dondurdu! Bazılarını yaktılar bazılarını bağlayarak...

Reforma gazetesi, aralarında El Saucito, El Rosario, Rancho Mayor ve Rancho Nuevo'nun da bulunduğu çeşitli topluluklarda meydana gelen çatışmalarda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Dikkat! Bu görüntüler midenizi bulandırabilir! Kartel savaşları kan dondurdu! Bazılarını yaktılar bazılarını bağlayarak...

İki yanmış araç ve kurşunlarla delik deşik olmuş üç araç Cuma sabahı, elleri kelepçeli ve vahşiçe öldürülmüş bir adamla birlikte tespit edildi.

Dikkat! Bu görüntüler midenizi bulandırabilir! Kartel savaşları kan dondurdu! Bazılarını yaktılar bazılarını bağlayarak...

KORKUNÇ İNFAZ
Jalisco Yeni Nesil Karteli, Zacatecas'da Sinaloa karteline pusu kurdu. Pusuda sağ yakalanan kartel tetikçileri infaz edildi. Korkunç görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve infial yarattı.