Utancından yerin dibine girdi! Kocasıyla ilişkiye girerken canlı yayın açtı babası da izledi
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Roberson isimli kadın, kocasıyla evinde ilişkiye girdiği sırada Facebook'tan yanlışlıkla canlı yayın açtığını ve bu yayının babası tarafından izlendiğini dile getirdi. Roberson, yaşanan olay nedeniyle çok utanç duyduğunu belirtti. İşte Roberson'un ilişkiye girdiği anlar ve sonrasında yaşananlar...
14.12.2021 19:46
- Son Güncelleme: 14.12.2021 19:52
Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Roberson isimli kadın, başından geçen utanç verici olayı TikTok hesabı üzerinden paylaştı.
ÖZ BABASI DA İZLEMİŞ
Roberson, Facebook üzerinden açtığı canlı yayını öz babası da dahil olmak üzere toplamda 46 kişinin izlediğini belirtti. Bir arkadaşının uyarısı sayesinde durumdan haber dar olan Roberson, hemen canlı yayını kapattı.