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Utancından yerin dibine girdi! Kocasıyla ilişkiye girerken canlı yayın açtı babası da izledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Roberson isimli kadın, kocasıyla evinde ilişkiye girdiği sırada Facebook'tan yanlışlıkla canlı yayın açtığını ve bu yayının babası tarafından izlendiğini dile getirdi. Roberson, yaşanan olay nedeniyle çok utanç duyduğunu belirtti. İşte Roberson'un ilişkiye girdiği anlar ve sonrasında yaşananlar...

14.12.2021 19:46 - Son Güncelleme: 14.12.2021 19:52
Utancından yerin dibine girdi! Kocasıyla ilişkiye girerken canlı yayın açtı babası da izledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Roberson isimli kadın, başından geçen utanç verici olayı TikTok hesabı üzerinden paylaştı.

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Utancından yerin dibine girdi! Kocasıyla ilişkiye girerken canlı yayın açtı babası da izledi

Roberson, kocasıyla yatak odasında cinsel ilişkiye girerken yanlışlıkla canlı yayın tuşuna bastığını ve ilişkiye girmeye devam ettiklerini söyledi.

Utancından yerin dibine girdi! Kocasıyla ilişkiye girerken canlı yayın açtı babası da izledi

ÖZ BABASI DA İZLEMİŞ
Roberson, Facebook üzerinden açtığı canlı yayını öz babası da dahil olmak üzere toplamda 46 kişinin izlediğini belirtti. Bir arkadaşının uyarısı sayesinde durumdan haber dar olan Roberson, hemen canlı yayını kapattı.

Utancından yerin dibine girdi! Kocasıyla ilişkiye girerken canlı yayın açtı babası da izledi

Ancak her şey için çok geçti çünkü kocasıyla kendisini herkes izlemişti.

Utancından yerin dibine girdi! Kocasıyla ilişkiye girerken canlı yayın açtı babası da izledi

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI
Kadının, videoyu paylaşmasının ardından en fazla sorulan soru, babasının tepkisinin ne yönde olduğuydu.

Utancından yerin dibine girdi! Kocasıyla ilişkiye girerken canlı yayın açtı babası da izledi

Roberson, olayın ardından babasıyla bu durumu hiç konuşmadıklarını ve babasının canlı yayını kapattığını belirtti. Ayrıca bu konudan hiç bahsetmediğini söyledi.

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