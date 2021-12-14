Baba Vanga 2022 kehanetleri! İşte dünyayı bekleyen felaketler
Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri arama motorlarında en çok aranan konulardan biri. Daha önce dünyayı yerinden sarsan birçok olayı önceden tahmin eden Bulgar kahin Baba Vanga 2022 kehanetleriyle de gündemde. 'Balkanlar'ın Nostradamus'u' Baba Vanga 2022 yılında Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İşte Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri...
Dünya; 1911'de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde efsane olarak tanınan kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörülerini konuşuyor.
Henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitiren ve "Balkanlar'ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga, 1996 yılında kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğinde, cenaze törenine üst düzey isimler ve büyük bir kalabalık katılmıştı.
11 EYLÜL'Ü BÖYLE BİLDİ
Baba Vanga, 1989'daki kehanetinde ABD'deki 11 Eylül saldırılarını bilmişti. "Balkanlar'ın Nostradamus'u", "Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek" açıklamasını yapmıştı.
Baba Vanga'nın 2022 yılı tahminleri ise hem İngiltere hem de ABD basınında geniş yer buldu ve yorumlandu. Buna göre 2022'de Dünya'yı pek parlak şeyler beklemiyor.