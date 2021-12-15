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Tanga gelinlikle twerk yaptı! Düğünde damadın karşısında tangayla kucak dansı etti! Dünya onu konuşuyor

Tanga gelinlikle twerk yapan gelin! Dünyanın konuştuğu tangalı dans... ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen bir düğün sosyal medyada olay oldu. Tanga gelinlik giyen gelin öyle bir dans etti ki Amerika onu konuşuyor. Düğünde kaydedilen görüntüde; tanga gelinlik giyen kadın damada kucak dansı yapıyor. İşte o tangalı twerk dansı...

15.12.2021 16:09 - Son Güncelleme: 15.12.2021 16:14
Tanga gelinlikle twerk yaptı! Düğünde damadın karşısında tangayla kucak dansı etti! Dünya onu konuşuyor

Tangalı gelinlike kucak dansı sosyal medyada olay oldu.

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Tanga gelinlikle twerk yaptı! Düğünde damadın karşısında tangayla kucak dansı etti! Dünya onu konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

Tanga gelinlikle twerk yaptı! Düğünde damadın karşısında tangayla kucak dansı etti! Dünya onu konuşuyor

Düğünde kaydedilen görüntülerde, tanga gelinlik giyen bir gelinin, damada kucak dansı yaptığı anlar yer aldı.

Tanga gelinlikle twerk yaptı! Düğünde damadın karşısında tangayla kucak dansı etti! Dünya onu konuşuyor

Düğünde, gelinin dansının yanı sıra nedime olarak adlandırılan kızların da geline eşlik ettiği görüldü.

Tanga gelinlikle twerk yaptı! Düğünde damadın karşısında tangayla kucak dansı etti! Dünya onu konuşuyor

Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde dans eden kadının gelin olduğuna inanmakta zorlandıklarını belirtti.

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