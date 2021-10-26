Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust filmi setinde Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında şok gerçek ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde kullandığı kuru sıkı tabancayla filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesi dünya basınındaki yerini koruyor. ABD polisi olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken ülke basını davanın seyrini değiştirebilecek bir bilgiye ulaştı. Öte yandan olaydan hemen sonra yapılan 911 aramasının kaydı ortaya çıktı.
26.10.2021 09:00
- Son Güncelleme: 26.10.2021 09:04
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
ABD polisi olay ile ilgili soruşturmasını sürdürürken ülke basını davanın seyrini değiştirebilecek bir bilgiye ulaştı. Bu gelişme ile oklar bir kez daha yardımcı yönetmene çevrildi.
Zira ABD basınında yer alan haberlere göre, yardımcı yönetmen Dave Halls'in 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybettiği ortaya çıktı.