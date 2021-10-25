UFO tartışmaları NASA Başkanı Bill Nelson'ın sözleri ile yeniden alevlendi
Üst üste sızan görüntüler ve raporlar ile gündemden düşmeyen UFO tartışmaları, NASA Başkanı Bill Nelson'ın sözleri ile yeniden alevlendi. Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğünü belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
25.10.2021 11:25
- Son Güncelleme: 25.10.2021 11:25
ABD, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson'ın açıklamalarını konuşuyor.
Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğünü belirti ve şu ifadeleri kullandı;
Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi.