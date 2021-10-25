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UFO tartışmaları NASA Başkanı Bill Nelson'ın sözleri ile yeniden alevlendi

Üst üste sızan görüntüler ve raporlar ile gündemden düşmeyen UFO tartışmaları, NASA Başkanı Bill Nelson'ın sözleri ile yeniden alevlendi. Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğünü belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

25.10.2021 11:25 - Son Güncelleme: 25.10.2021 11:25
UFO tartışmaları NASA Başkanı Bill Nelson’ın sözleri ile yeniden alevlendi

ABD, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson'ın açıklamalarını konuşuyor.

Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğünü belirti ve şu ifadeleri kullandı;

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UFO tartışmaları NASA Başkanı Bill Nelson’ın sözleri ile yeniden alevlendi

'Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bu tür bir teknolojiye sahip bir düşman olmadığını umarız.'

UFO tartışmaları NASA Başkanı Bill Nelson’ın sözleri ile yeniden alevlendi

Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi.

UFO tartışmaları NASA Başkanı Bill Nelson’ın sözleri ile yeniden alevlendi

Nelson, 'Benim kişisel görüşüm evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin tek gezegen olduğunu söyleyebilirim' ifadeleri ile evrende Dünya dışında hayat olduğuna dair inancını dile getirdi.

UFO tartışmaları NASA Başkanı Bill Nelson’ın sözleri ile yeniden alevlendi

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.

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