Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı. Trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı. İşte dünyanın konuştuğu olayda son dakika gelişmesi...
28.10.2021 08:23
- Son Güncelleme: 28.10.2021 09:14
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
Trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı.