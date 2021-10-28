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Haberler Dünya Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı. Trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı. İşte dünyanın konuştuğu olayda son dakika gelişmesi...

28.10.2021 08:23 - Son Güncelleme: 28.10.2021 09:14
Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!

Trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı.

Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!

DEDEKTİFLERE İTİRAF ETTİ!
Yardımcı yönetmen Dave Halls'in 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu belgeler ile Halls'in itirafları da gün yüzüne çıktı.

Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!

Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.

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