ABD ve YPG/PKK’dan sinsi oyun! Şimdi de Irak sınırına binlerce kişi yığıyorlar!

Örgütün "zorunlu askerlik" adı altında Araplardan çok sayıda kişiyi alıkoyması haziran ayında Münbiç ve Rakka'da tepkilere neden oldu. YPG/PKK sivillerin üzerine ateş açarak ölümlere yol açtı. Olaylar büyüyünce örgüt geri adım atıp uygulamayı askıya aldı.

ABD PARASI AKMAYA BAŞLADI

ABD, Irak sınırındaki yapılanma için iki ayrı koldan gitti, sınır hattını Haseke ve Deyrizor illerinin idari sınırlarını gözeterek tasarladı.