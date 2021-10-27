ABD ve YPG/PKK'dan sinsi oyun! Şimdi de Irak sınırına binlerce kişi yığıyorlar!
PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek vermekten vazgeçmeyen ABD yine teröristlerle birlikte oyunlara başladı. ABD ile YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırına binlerce kişi yığdı. ABD, Irak sınırındaki yapılanma için iki ayrı koldan gitti, sınır hattını Haseke ve Deyrizor illerinin idari sınırlarını gözeterek tasarladı. İşte ABD ile azılı terörist YPG/PKK'nın sinsi oyunu...
Türkiye'nin Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı yapması ABD ordusunun planlarını sekteye uğratmıştı.
"ZORUNLU ASKERLİK"
Elde edilen bilgilere göre, mart ayında ABD'nin isteği doğrultusunda, "SDG" adını kullanan YPG/PKK, Fırat Nehri'nin doğusunda içinde az sayıda Kürt unsurun yer alacağı ancak büyük bölümü Araplardan meydana gelecek yeni bir yapılanma süreci başlattı.
Örgütün "zorunlu askerlik" adı altında Araplardan çok sayıda kişiyi alıkoyması haziran ayında Münbiç ve Rakka'da tepkilere neden oldu. YPG/PKK sivillerin üzerine ateş açarak ölümlere yol açtı. Olaylar büyüyünce örgüt geri adım atıp uygulamayı askıya aldı.
ABD PARASI AKMAYA BAŞLADI
ABD, Irak sınırındaki yapılanma için iki ayrı koldan gitti, sınır hattını Haseke ve Deyrizor illerinin idari sınırlarını gözeterek tasarladı.
Haseke hattını Carba aşiretinin örgütle çalışan uzantısı Senadid grubuna veren ABD, Deyrizor hattını ise Şammar aşiretiyle ele aldı.
Temmuz ortasında Amerikalı komutanlar, "SDG genel komutanı" olarak adlandırdıkları terörist Ferhat Abdi Şahin'i, Senadid grubu sorumlularından Yaver Dehham'la, Haseke'nin Rümeylan beldesinde bir araya getirdi.