Vav TV İzle
Haberler Dünya İki kardeş yanlışlıkla babalarını yedi! Sosyal medyada çektikleri video kan dondurdu! 'Tadı tuzluydu'

İki kardeş yanlışlıkla babalarını yedi! Sosyal medyada çektikleri video kan dondurdu! 'Tadı tuzluydu'

Belle Henry ve Tyla Halls adında iki kardeş ölen babalarının küllerini nehre atmak isterken talihsiz bir olay sonucu külleri yutmak zorunda kaldı. Başına gelen bu kötü olay sonrası sosyal medyada bir video yayınlayan kardeşler babalarının tadının tuzlu olduğunu söyledi. Dehşete düşüren sözlerin yer aldığı video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

28.10.2021 10:37 - Son Güncelleme: 28.10.2021 10:37
İki kardeş yanlışlıkla babalarını yedi! Sosyal medyada çektikleri video kan dondurdu! ’Tadı tuzluydu’

Birleşik Krallık'ta kan donduran bir olay yaşandı. Belle Henry ve Tyla Halls, 47 yaşında ölen babaları Mark Halls'in küllerini Bristol Kanalı'na atmak isteyince olanlar oldu. Aniden şiddetlenen rüzgar bütün planı bozdu. Babalarının külleri kızların yüzüne yapıştı. Neye uğradıklarını şaşıran kardeşler yanlışlıkla babalarını yemenin üzüntüsünü yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İki kardeş yanlışlıkla babalarını yedi! Sosyal medyada çektikleri video kan dondurdu! ’Tadı tuzluydu’

Hristiyanların ölü uğurlama ritüeli kötü sonlandı. 28 yaşındaki Belle Henry ve 22 yaşındaki Tyla Halls isimli kardeşler daha sonra sosyal medya hesaplarından bir video paylaştılar.

İki kardeş yanlışlıkla babalarını yedi! Sosyal medyada çektikleri video kan dondurdu! ’Tadı tuzluydu’

Babalarının ritüele göre yaktıktan sonra küllerine nehre atmak isteyen kızların hesaplamadıkları rüzgar kendilerine resmen travma yaşattı.

İki kardeş yanlışlıkla babalarını yedi! Sosyal medyada çektikleri video kan dondurdu! ’Tadı tuzluydu’

"TADI TUZLUYDU"

Genç kızlar, yedikleri küller hakkında da konuştu. Buna göre babalarının küllerinin tuzlu olduğunu dile getirdiler.

İki kardeş yanlışlıkla babalarını yedi! Sosyal medyada çektikleri video kan dondurdu! ’Tadı tuzluydu’

Genç kızlar daha sonra yaşadıkları bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Video, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

SON DAKİKA