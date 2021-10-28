İki kardeş yanlışlıkla babalarını yedi! Sosyal medyada çektikleri video kan dondurdu! 'Tadı tuzluydu'
Belle Henry ve Tyla Halls adında iki kardeş ölen babalarının küllerini nehre atmak isterken talihsiz bir olay sonucu külleri yutmak zorunda kaldı. Başına gelen bu kötü olay sonrası sosyal medyada bir video yayınlayan kardeşler babalarının tadının tuzlu olduğunu söyledi. Dehşete düşüren sözlerin yer aldığı video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
28.10.2021 10:37
- Son Güncelleme: 28.10.2021 10:37
Birleşik Krallık'ta kan donduran bir olay yaşandı. Belle Henry ve Tyla Halls, 47 yaşında ölen babaları Mark Halls'in küllerini Bristol Kanalı'na atmak isteyince olanlar oldu. Aniden şiddetlenen rüzgar bütün planı bozdu. Babalarının külleri kızların yüzüne yapıştı. Neye uğradıklarını şaşıran kardeşler yanlışlıkla babalarını yemenin üzüntüsünü yaşadı.