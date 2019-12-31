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Ünlü kahin Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı! Dünyanın sonu...

John F. Kennedy suikastından Sputnik 1'in fırlatılışına kadar pek çok önemli olayı önceden tahmin eden Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı. Jeane Dixon geçmişte birçok ABD başkanına danışmanlık yapmıştı. Dixon, 20. yüzyılın en iyi bilinen ABD'li psikolog ve astrologlarından biriydi. Peki ünlü kahin Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ne? İşte 2020'ye saatler kala ünlü kahin Jeane Dixon'ın kehanetleri...

31.12.2019 16:04 - Son Güncelleme: 31.12.2019 16:12
Ünlü kahin Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı! Dünyanın sonu...

Geçmişte birçok ABD başkanına danışmanlık yapmış olan kahinin 2020 öngörüleri ortaya çıktı.

Ünlü kahin Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı! Dünyanın sonu...

Jeane Dixon, 20. yüzyılın en iyi bilinen ABD'li psikolog ve astrologlarından biriydi.

Ünlü kahin Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı! Dünyanın sonu...

Jeane Dixon'ın belki de en iyi kehaneti John Kennedy'nin vurulmasıydı.

Ünlü kahin Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı! Dünyanın sonu...

Dixon 1956'da Parade Dergisi'nde 1960 cumhurbaşkanlığı seçimleri için "emeğin hakim olacağı ve bir demokrat tarafından kazanılacağını" ve John F. Kennedy'nin suikasta uğrayacağını yazmıştı.

Ünlü kahin Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı! Dünyanın sonu...

1997'de hayatını kaybeden Amerikalı ünlü astrolog Jeane Dixon tutan ve tutmayan tahminleriyle bir dönemin en çok konuşulan isim oldu.

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