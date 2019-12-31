Ünlü kahin Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı! Dünyanın sonu...

John F. Kennedy suikastından Sputnik 1'in fırlatılışına kadar pek çok önemli olayı önceden tahmin eden Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı. Jeane Dixon geçmişte birçok ABD başkanına danışmanlık yapmıştı. Dixon, 20. yüzyılın en iyi bilinen ABD'li psikolog ve astrologlarından biriydi. Peki ünlü kahin Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ne? İşte 2020'ye saatler kala ünlü kahin Jeane Dixon'ın kehanetleri...

31.12.2019 16:04 - Son Güncelleme: 31.12.2019 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





