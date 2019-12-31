İşte Darbeci Hafter'in karanlık geçmişi: Kaddafi'nin silah arkadaşlığından CIA ile iş birliğine
Halife Hafter, meşru yönetime yaptığı darbe ve sonrasında izlediği uzlaşmaz tutum ile petrol zengini Libya'ya büyük yıkım getirdi. Kaddafi'nin silah arkadaşlığından, CIA danışmanlığına, darbe girişiminden, başkenti silah zoruyla işgal girişimine kadar Libya'nın yakın tarihinde birçok rol üstlenen Hafter, çevresi tarafından iktidar ve güce tapan muhteris biri olarak tanımlanıyor.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Muammer Kaddafi'nin silah arkadaşlığından ABD istihbarat örgütü CIA ile iş birliğine, Kaddafi'yi devirme çabasından onu devirenlere karşı darbeciliğe ve şimdi de başkent Trablus'u silah zoruyla ele geçirme girişimine uzanan "kariyeriyle", ülkesinin bugün içinde bulunduğu şiddet sarmalı ve siyasi kaosun önde gelen müsebbipleri arasında gösteriliyor.
Darbeci General Hafter, "Arap Baharı" isimli süreçte, devrim karşıtlığıyla bilinen bölge ülkelerinden aldığı destekle Libya'daki geçiş dönemini silah zoruyla akamete uğrattı.
Libya, 2019'da Hafter'in kendisine uluslararası alanda meşruiyet sağlamak için 4 Nisan'da başkent Trablus'a başlattığı saldırı nedeniyle yabancı paralı savaşçıların elinde büyük bir yıkıma uğradı.
Hafter'in ülkesinin yakın tarihinde oynadığı rollere ilişkin öne çıkan olaylar ise şöyle sıralanıyor:
1969: Kaddafi'nin silah arkadaşlığı
Hafter, Libya'da Batı yanlısı olarak bilinen Kral İdris'i deviren askeri darbede Kaddafi'nin ordudaki en yakın silah arkadaşlarından biri olarak öne çıktı. Hafter, daha sonra Libya ordusunda Yom Kippur ve ülkesinin Çad'a karşı savaşında komuta kademesinde görev yaptı.
Hafter, 1987'de beraberindeki 700'e yakın adamıyla Çad'da esir alındı.
1990: Kaddafi'ye karşı CIA ile iş birliği
Çad'dan çıkarıldıktan sonra ABD tarafından Zaire'ye getirilen Hafter, Libya'ya dönmek yerine Kaddafi'nin yurt dışındaki muhaliflerine katıldı.
Yurt dışındaki muhaliflerin silahlı kanadının başına geçen Hafter, adamlarıyla ABD'de CIA'in merkezinin bulunduğu Virginia bölgesine yerleşti.
Kaddafi'ye karşı yürütülen girişimlerde Hafter, CIA ile yakın iş birliği yaptı.
1993'te Kaddafi'ye yapılan CIA destekli başarısız suikast girişimini yönetmekle suçlanan Hafter, ülkesinde idam cezasına çarptırıldı.
Hafter, aynı şekilde 1996'da Kaddafi'ye karşı yine ABD destekli başarısız bir darbe girişiminde bulundu.
2011: Kaddafi devrildi, Hafter için sürgün bitti
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kasıp kavuran halk ayaklanmalarının gerçekleştiği 2011'de Kaddafi yönetiminin devrilmesiyle, Hafter için de sürgün yılları sona erdi ve Libya'ya döndü.
Hafter, ülkesine döndükten sonra devrim sonrası yönetimde herhangi bir üst düzey görev alamadı.