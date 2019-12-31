İşte Darbeci Hafter'in karanlık geçmişi: Kaddafi'nin silah arkadaşlığından CIA ile iş birliğine

1969: Kaddafi'nin silah arkadaşlığı

Hafter, Libya'da Batı yanlısı olarak bilinen Kral İdris'i deviren askeri darbede Kaddafi'nin ordudaki en yakın silah arkadaşlarından biri olarak öne çıktı. Hafter, daha sonra Libya ordusunda Yom Kippur ve ülkesinin Çad'a karşı savaşında komuta kademesinde görev yaptı.

Hafter, 1987'de beraberindeki 700'e yakın adamıyla Çad'da esir alındı.